Khoan sâu vùng đất rộng 28.000 km², phát hiện 12.000 tỷ mét khối khí đốt, thừa cho cả nước dùng

Mỏ khí này có thể trở thành nguồn cung năng lượng tiềm năng cho châu Á giữa khủng hoảng ở Trung Đông.

Một dự án khí đá phiến quy mô lớn tại Australia dự kiến bắt đầu khai thác từ tháng 9, trong bối cảnh công ty khai thác nhận thấy cơ hội xuất khẩu sang Nhật Bản và các thị trường châu Á khi nhu cầu đảm bảo an ninh năng lượng gia tăng sau xung đột Mỹ-Iran.

Mỏ khí tại tiểu lưu vực Beetaloo, do công ty Tamboran Resources phát triển, sẽ có công suất ban đầu khoảng 1,1 triệu m³ khí/ngày, đủ cung cấp cho khoảng 1 triệu hộ gia đình.

Nguồn khí trước mắt sẽ được bán cho chính quyền Lãnh thổ Bắc Australia (Northern Territory), nơi đặt trụ sở dự án, để phục vụ các nhà máy điện khí.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Australia là quốc gia sản xuất khí tự nhiên lớn thứ 7 thế giới trong năm 2023. Phần lớn sản lượng hiện nay được khai thác từ các mỏ khí truyền thống trong đá sa thạch hoặc khí than.

Khác với các mỏ truyền thống, Beetaloo sẽ sử dụng công nghệ nứt vỡ thủy lực (fracking) để khai thác khí từ các tầng đá phiến nằm sâu dưới lòng đất. Phương pháp này gây nhiều tranh cãi do tác động môi trường lớn, từng bị cấm tại Northern Territory, nhưng hiện được cho phép tại một số khu vực với các điều kiện cấp phép nghiêm ngặt.

Để nâng cao hiệu quả khai thác, Tamboran đã hợp tác với 2 tập đoàn dịch vụ dầu khí hàng đầu của Mỹ là Liberty Energy và Helmerich & Payne nhằm ứng dụng công nghệ khoan và khai thác tiên tiến.

“Việc đưa công nghệ của Mỹ vào giúp chúng tôi rút ngắn đáng kể quá trình học hỏi và bắt kịp trình độ hiện nay của ngành khí đá phiến Mỹ”, CEO Tamboran Todd Abbott cho biết.

Nằm trên vùng đồng bằng rộng lớn phía đông nam thành phố Darwin, tiểu lưu vực Beetaloo có diện tích 28.000 km² và ước tính chứa khoảng 12.000 tỷ m³ khí tự nhiên, tương đương trữ lượng tại Marcellus – mỏ khí đá phiến lớn nhất nước Mỹ.

Theo Bộ trưởng Khai khoáng và Năng lượng Northern Territory Gerard Maley, sản lượng từ Beetaloo có thể vượt nhu cầu tiêu thụ trong nước.

“Chúng tôi có thể xuất khẩu vì Beetaloo có thể sản xuất nhiều khí hơn nhu cầu của Northern Territory, thậm chí nhiều hơn cả nhu cầu của Australia. Lượng dư thừa có thể xuất sang Nhật Bản và các thị trường tương tự”, ông nói.

Tập đoàn năng lượng Nhật Bản Inpex cũng sở hữu cổ phần tại Beetaloo. Inpex hiện vận hành dự án LNG Ichthys ở miền bắc Australia và có thể cân nhắc hóa lỏng khí từ Beetaloo tại cơ sở Ichthys để xuất khẩu sang Nhật Bản và các nước châu Á.

Xung đột tại Iran đã làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải từng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và LNG toàn cầu trước chiến sự. Điều này gây lo ngại về an ninh năng lượng tại nhiều quốc gia.

Tác động đối với Nhật Bản được đánh giá thấp hơn so với một số nước nhập khẩu LNG lớn khác. Trong khi phần lớn dầu thô của Nhật vẫn đi qua Hormuz, khoảng 40% LNG của nước này được nhập từ Australia. Chỉ 6% đi qua tuyến hàng hải Trung Đông. Điều này giúp Australia nổi lên như một nguồn cung LNG thay thế quan trọng cho các khách hàng châu Á.

CEO Tamboran Abbott cho biết ông đã có các buổi làm việc với nhiều quốc gia quan tâm đến việc đầu tư sớm và ký kết hợp đồng mua khí dài hạn nhằm đảm bảo nguồn cung. Theo ông, lợi thế của Australia là môi trường chính trị ổn định và vị trí gần các thị trường tiêu thụ LNG lớn ở châu Á.

Tuy nhiên, Beetaloo nằm cách cảng Darwin khoảng 600 km, đồng nghĩa Australia vẫn cần đầu tư lớn vào hệ thống hạ tầng vận chuyển nếu muốn đưa khí đá phiến ra thị trường trong nước và xuất khẩu quy mô lớn.

Theo Nikkei Asia﻿