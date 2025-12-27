Khoan sâu hơn 27.000 mét xuống lòng đất, phát hiện mỏ vàng, đồng trữ lượng hơn 11 triệu tấn

Ả Rập Xê Út, quốc gia đang nắm giữ trữ lượng dầu mỏ lớn thứ hai thế giới với khoảng 267 tỷ thùng, vừa ghi nhận thêm một phát hiện khoáng sản quy mô lớn tại khu vực Najran, miền nam nước này. Theo công bố mới nhất, khoảng 11 triệu tấn tài nguyên khoáng sản chứa vàng, đồng, kẽm và bạc đã được phát hiện, mở ra triển vọng mới cho ngành khai khoáng và chiến lược đa dạng hóa kinh tế của vương quốc.

Phát hiện này do Công ty Khai thác mỏ Almasane Alkobra (AMAK) thực hiện trong khuôn khổ chương trình thăm dò bắt đầu từ tháng 2/2025. Theo AMAK, hơn 27.000 mét khoan đã được tiến hành tại khu vực được cấp phép, dù mới chỉ khai thác khoảng 10% diện tích thăm dò. Điều này cho thấy tiềm năng trữ lượng thực tế có thể còn lớn hơn đáng kể so với các ước tính ban đầu.

Kết quả phân tích sơ bộ cho thấy khu vực Najran chứa hàm lượng đáng kể các kim loại quý và kim loại công nghiệp quan trọng, bao gồm vàng, đồng, kẽm và bạc. Ngoài giá trị tài nguyên, khu mỏ này còn có lợi thế về mặt logistics khi nằm cách các cơ sở khai thác hiện hữu của AMAK khoảng 100 km, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển hạ tầng và kết nối sản xuất trong tương lai.

AMAK cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động thăm dò trong giai đoạn tới nhằm nâng cao độ chính xác của các ước tính trữ lượng. Cụ thể, công ty dự kiến triển khai thêm các chiến dịch khoan bổ sung và nghiên cứu địa vật lý vào năm 2026. Bên cạnh đó, báo cáo tài nguyên khoáng sản toàn diện đầu tiên về khu vực Najran được lên kế hoạch công bố vào nửa cuối năm nay, qua đó cung cấp cơ sở dữ liệu đầy đủ hơn cho các quyết định đầu tư và khai thác.

Phát hiện khoáng sản mới diễn ra trong bối cảnh Ả Rập Xê Út đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế, giảm dần sự phụ thuộc vào dầu mỏ theo khuôn khổ Tầm nhìn 2030. Trong những năm gần đây, ngành khai khoáng được xác định là một trong những trụ cột tăng trưởng mới, bên cạnh năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến và công nghệ cao.

Việc phát hiện trữ lượng kim loại lớn tại Najran không chỉ góp phần mở rộng danh mục tài nguyên của vương quốc, mà còn giúp Ả Rập Xê Út từng bước nâng cao vai trò trong chuỗi cung ứng kim loại toàn cầu, đặc biệt là các kim loại có vai trò quan trọng đối với công nghiệp, năng lượng và công nghệ.

Giới quan sát nhận định, nếu được khai thác và phát triển hiệu quả, mỏ khoáng sản tại Najran có thể trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế Ả Rập Xê Út trong thập kỷ tới, đồng thời phản ánh nỗ lực chuyển dịch mô hình phát triển của quốc gia giàu dầu mỏ này trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.