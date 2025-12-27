Chiến dịch 90 ngày: Thủ phủ công nghiệp Việt Nam dẫn đầu cả nước về một chỉ số quan trọng

Ngày 25/12, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai.

Được biết, cơ sở dữ liệu đất đai của Đồng Nai được triển khai xây dựng từ năm 2000 và đã đạt những kết quả bước đầu. Thực hiện Chiến dịch 90 ngày, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh rà soát, làm sạch và hoàn thiện dữ liệu đất đai. Dù thời gian ngắn, khối lượng công việc lớn, song Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Một góc Biên Hòa - Đồng Nai.

Cụ thể, tỉnh đã rà soát toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai đang vận hành với hơn 2,7 triệu thửa đất; trong đó gần 1,9 triệu thửa đã được cấp giấy chứng nhận. Trong số này, gần 1,8 triệu thửa đất có giấy chứng nhận đã được hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng – đủ – sạch – sống", đạt gần 95% và đồng bộ lên CSDL quốc gia về đất đai (VNLIS).

Đồng Nai cũng hoàn thành việc tạo mã định danh cho 100% thửa đất trong CSDL; đồng thời thu thập, bổ sung hơn 26.000 thửa đất đã cấp giấy chứng nhận nhưng chưa được cập nhật. Với kết quả này, Đồng Nai trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng thửa đất được làm sạch và đồng bộ lên CSDL quốc gia.

Lấy CSDL đất đai phục vụ công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước về đất đai và các lĩnh vực liên quan như cư trú, xây dựng… được xem là dữ liệu nền quan trọng phục vụ công tác ra quyết định và hoạch định chính sách chiến lược.

"Chiến dịch 90 ngày là bước chuyển mạnh mẽ từ phương thức quản lý thủ công sang hiện đại, minh bạch. Với khí thế từ chiến dịch, Đồng Nai quyết tâm giữ vững vị thế là địa phương có CSDL đất đai "đúng - đủ - sạch - sống", góp phần xây dựng CSDL quốc gia về đất đai, phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh.

Một cụm công nghiệp tại Đồng Nai.

Đồng Nai được xem là thủ phủ công nghiệp của Việt Nam, giữ vai trò đầu tàu phát triển sản xuất công nghiệp tại khu vực phía Nam và cả nước. Với vị trí chiến lược cửa ngõ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ cùng quỹ đất công nghiệp lớn, Đồng Nai hiện có hàng chục khu công nghiệp đang hoạt động, thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Tỉnh luôn nằm trong nhóm dẫn đầu về thu hút FDI, giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế quốc gia. Không chỉ phát triển về quy mô, Đồng Nai còn đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghiệp xanh, công nghệ cao và quản trị hiện đại, khẳng định vị thế thủ phủ công nghiệp năng động, bền vững của Việt Nam.

Trong năm 2025, sau khi được hợp nhất với Bình Phước, Đồng Nai đã có một bước tiến quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh trong năm 2025 ước đạt 9,63%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay của tỉnh , vượt 1,13 điểm phần trăm so với mục tiêu Chính phủ giao (8,5%).

Quy mô kinh tế của tỉnh năm 2025 gần 680.000 tỷ đồng, xếp thứ 4 cả nước, sau Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng. Tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh dự kiến đạt mốc 100.000 tỷ đồng, đạt 142% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 134% dự toán HĐND tỉnh giao.