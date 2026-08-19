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Khoan sâu đáy biển, phát hiện cột dầu khí cao hơn 600 mét ngoài khơi

Y Vân
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Trữ lượng mỏ dầu khí này chưa được công bố.

- Ảnh 1.

Chevron vừa công bố phát hiện dầu và khí ngưng tụ tại giếng thăm dò 105-4X ở Lô 0, ngoài khơi Angola.

“Ông lớn" năng lượng Mỹ đã phát hiện cột dầu và khí ngưng tụ cao hơn 600 mét trong tầng chứa Pinda. Trong đó, hơn 90 mét trữ lượng dầu khí có chất lượng cao, Chevron cho biết. Công ty chưa công bố ước tính về trữ lượng có thể khai thác hoặc sản lượng tiềm năng.

Công ty con Cabinda Gulf Oil Company của Chevron vận hành Lô 0 với 39,2% cổ phần. Công ty Sonangol E&P thuộc sở hữu nhà nước của Angola nắm giữ 41%, TotalEnergies 10% và Azule Energy, liên doanh giữa BP và Eni, nắm giữ 9,8%.

Chevron hiện đang đánh giá xem liệu giếng 105-4X có thể được kết nối với các cơ sở hiện có tại Lô 0 thay hay phải phát triển dự án riêng biệt. Điều này có thể giúp giảm cả chi phí đầu tư và thời gian để đưa vào vận hành.

Phát hiện này diễn ra sau lần khai thác dầu đầu tiên từ giàn khoan South N'dola của Chevron tại Lô 0 vào tháng 12/2025, và chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi Sonangol xác nhận kết quả đánh giá khả quan tại Katambi-2 ở Lô 24 ngoài khơi Angola.

Phát hiện mới có thể giúp Angola đảo ngược sự suy giảm kéo dài của ngành công nghiệp dầu mỏ, vốn từng đạt sản lượng gần 2 triệu thùng mỗi ngày. Sản lượng đã ổn định ở mức khoảng 1,1 triệu thùng/ngày sau khi giảm xuống dưới 1 triệu thùng/ngày vào năm ngoái nhờ các điều khoản tài chính mới và ưu đãi thu hút đầu tư trở lại.

Phát hiện dầu khí ở Angola của Chevron nằm trong chiến lược nối lại hoạt động mạnh mẽ tại châu Phi của công ty. Từ cuối năm 2024, Chevron đã ghi nhận 3 phát hiện mỏ dầu khí gần khu vực khai thác tại Nigeria và đang chuẩn bị khoan thêm ở Angola, Namibia và các lưu vực khác ở Tây Phi. Tại Namibia , công ty dự định khoan giếng Nabba-1X trước cuối năm 2026.

Theo Reuters, Oilprice﻿

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Tags

Chevron

BP

mỏ dầu khí

Angola

Nigeria

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