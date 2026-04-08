Khoan sâu 4000 mét, phát hiện mỏ khí tự nhiên gần 60 tỷ mét khối cùng 130 triệu thùng dầu 'sạch'

Trong bối cảnh chi phí năng lượng leo thang do xung đột Trung Đông, Ai Cập vừa đón nhận một tín hiệu tích cực khi tập đoàn ENI cùng đối tác công bố phát hiện một mỏ khí lớn ngoài khơi Địa Trung Hải.

Theo thông báo chính thức, mỏ khí tại khu vực Temsah có trữ lượng ước tính khoảng 56-57 tỷ mét khối khí tự nhiên, cùng với khoảng 130 triệu thùng condensate, một dạng dầu nhẹ có giá trị kinh tế cao. Đây là quy mô đáng kể trong bối cảnh Ai Cập đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng.

Giếng khoan thăm dò Denise W-1 được thực hiện tại khu vực nhượng quyền Temsah, cách bờ biển khoảng 70 km, ở độ sâu nước 95 mét và gần với các cơ sở hạ tầng sẵn có. Theo các dữ liệu kỹ thuật trong ngành, giếng khoan này đã đạt độ sâu khoảng 3.500 - 4.000 mét dưới đáy biển, xuyên qua các tầng địa chất chứa khí.

Phát hiện này là kết quả của quá trình khảo sát địa chấn và khoan thăm dò kéo dài nhiều năm, với Denise W-1 là giếng khoan xác nhận đầu tiên trong khu vực. Dự án do ENI vận hành với 50% cổ phần, cùng đối tác BP thông qua liên doanh Petrobel.

Hiện giếng đang được chuẩn bị cho giai đoạn thử nghiệm khai thác. Nếu kết quả khả quan, các giếng bổ sung sẽ tiếp tục được khoan, đồng thời một giàn khai thác ngoài khơi sẽ được xây dựng để đưa mỏ vào vận hành thương mại.

Thời điểm phát hiện này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kể từ khi xung đột tại Iran leo thang, nguồn cung khí từ các đối tác như Qatar và Israel đã bị gián đoạn nghiêm trọng, buộc Ai Cập phải triển khai hàng loạt biện pháp tiết kiệm năng lượng, bao gồm cắt điện luân phiên, tăng giá nhiên liệu và siết chặt chi tiêu công.

Theo Thủ tướng Mostafa Madbouly, chi phí nhập khẩu khí đốt của nước này đã tăng gần gấp 3, từ khoảng 560 triệu USD lên 1,65 tỷ USD mỗi tháng. Điều này gây áp lực lớn lên ngân sách và khiến việc phát triển nguồn cung nội địa trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Phát hiện tại Temsah cũng gợi nhớ đến mỏ Zohr, mỏ khí lớn nhất Địa Trung Hải được phát hiện năm 2015 với trữ lượng khoảng 850 tỷ mét khối khí. Khi đó, Ai Cập từng đặt kỳ vọng trở thành quốc gia tự chủ năng lượng và xuất khẩu khí đốt. Tuy nhiên, thực tế sau đó cho thấy nhu cầu trong nước tăng nhanh đã làm giảm đáng kể dư địa xuất khẩu.

Hiện nay, Ai Cập đang chuyển hướng chiến lược, tập trung trở thành trung tâm trung chuyển và xử lý khí đốt khu vực, tận dụng các nhà máy hóa lỏng để tiếp nhận và xuất khẩu khí từ các nước lân cận như Cyprus.

Ngoài phát hiện ngoài khơi, tháng trước Ai Cập cũng công bố một mỏ khí trên đất liền tại sa mạc phía Tây, với sản lượng dự kiến khoảng 736.000 mét khối/ngày. Dù quy mô còn khiêm tốn, phát hiện này vẫn góp phần bổ sung nguồn cung nội địa.

Theo Euronews﻿