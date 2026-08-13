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Khoan sâu 2.455m xuống tầng địa chất, phát hiện mỏ dầu nhẹ 27,6 triệu thùng - giá trị thương mại có thể lên tới gần 1,2 tỷ USD

Đức Minh
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Một đánh giá độc lập xác định ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ có 27,6 triệu thùng dầu tiềm năng. Trong khi các khảo sát khác cho thấy khu vực này vẫn còn nhiều tiềm năng thăm dò.

Phát hiện mỏ dầu mới ở Thổ Nhĩ Kỳ, trữ lượng tiềm năng 27,6 triệu thùng: Khảo sát địa chấn mở thêm 4-6 vị trí khoan - Ảnh 1.

Công ty Dune Oil Corp. vừa công bố kết quả đánh giá độc lập đối với khu vực thăm dò Gabar thuộc lô M47, ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Riêng khu vực triển vọng phía Bắc được đánh giá có khoảng 27,6 triệu thùng tài nguyên dầu khí tiềm năng.

Lô M47 rộng khoảng 450 km² và nằm cách khoảng 11 km về phía đông nam mỏ Şehit Aybüke Yalçın, mỏ dầu nhẹ trên đất liền lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Đây cũng là khu vực đang có hoạt động khai thác dầu khí mạnh. Trong 5 năm qua, khoảng 7 mỏ dầu mới đã được phát hiện tại vùng Cudi-Gabar, với tổng sản lượng hiện vượt 80.000 thùng/ngày.

Tiềm năng của M47 được củng cố sau khi Dune khoan giếng Çetinkaya-1 vào năm 2025 và phát hiện dầu nhẹ. Tuy nhiên, giếng phải dừng ở độ sâu 2.455 mét do sự cố kỹ thuật, khiến một phần tầng chứa tiềm năng chưa được khoan tới. Dune dự kiến khoan lại giếng này vào cuối năm nay để tiếp tục đánh giá khả năng khai thác.

Theo đánh giá độc lập, khu vực phía Bắc có 27,6 triệu thùng tài nguyên loại 2C. Giá trị hiện tại ròng không tính rủi ro được ước tính khoảng 733,5 triệu USD và xác suất phát triển thương mại đạt 81%.

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Đáng chú ý, phía Bắc chỉ là một trong 3 khu vực triển vọng mà Dune xác định tại M47. Tính trên cả 3 khu vực, tổng tài nguyên tiềm năng thuộc phần lợi ích của Dune lên tới 51,6 triệu thùng.

Dune hiện tiếp tục khảo sát để tìm thêm các vị trí khoan mới. Công ty đang thực hiện chương trình địa chấn 2D dài khoảng 40 km và cho biết mới chỉ khoảng 25% diện tích khu vực được khảo sát địa chấn. Chiến dịch này dự kiến giúp xác định thêm 4-6 vị trí có thể khoan thăm dò.

Điều này đồng nghĩa con số 27,6 triệu thùng hiện mới là kết quả đánh giá tại một khu vực cụ thể, trong khi phần còn lại của M47 vẫn đang được tiếp tục thăm dò.

Tags

khoan sâu

dự án

dầu

Thổ Nhĩ Kỳ

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