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Khoan hơn 1.500m xuống đáy biển, phát hiện mỏ chứa cột dầu cao 30m, trữ lượng lên đến hơn 10 triệu thùng dầu

Khánh Vy
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Giếng khoan đã phát hiện cột dầu cao khoảng 30m, nằm trong các lớp đá chứa dầu có tổng chiều dày 41m.

Khoan hơn 1.500m xuống đáy biển, phát hiện mỏ chứa cột dầu cao 30m, trữ lượng lên đến hơn 10 triệu thùng dầu- Ảnh 1.

Tập đoàn năng lượng quốc doanh Equinor của Na Uy vừa công bố phát hiện một mỏ dầu khí mới trên thềm lục địa nước này, với trữ lượng ước tính lên tới 10,5 triệu thùng dầu quy đổi. Phát hiện được đánh giá có tiềm năng kết nối với Johan Castberg – dự án khai thác dầu khí lớn nhất từng được phát triển tại Biển Barents.

Theo thông tin từ Equinor và Cục Quản lý Ngoài khơi Na Uy (NOD), mỏ dầu mới được phát hiện tại khu vực thăm dò Skrugard North Tubåen thông qua giếng khoan 7220/5-EC-2 H. Giếng được khoan bằng giàn Transocean Enabler, nằm cách mỏ Johan Castberg khoảng 6 km về phía bắc và cách thành phố Hammerfest khoảng 240 km về phía tây bắc.

Đây là giếng thăm dò thứ 17 thuộc giấy phép khai thác số 532, được cấp từ vòng cấp phép thứ 20 trên thềm lục địa Na Uy vào năm 2009. Liên doanh khai thác gồm Equinor (đơn vị điều hành), Vår Energi và Petoro.

Mục tiêu của chiến dịch khoan là xác minh sự hiện diện của dầu khí trong tầng đá chứa thuộc hệ tầng Tubåen có niên đại kỷ Jura Hạ.

Kết quả cho thấy giếng khoan đã phát hiện cột dầu cao khoảng 30 m trong lớp đá sa thạch của tầng Tubåen. Tổng chiều dày tầng chứa dầu đạt 41 m, với chất lượng được đánh giá từ tốt đến rất tốt. Mặt phân cách giữa dầu và nước được xác định ở độ sâu 1.474 m dưới mực nước biển.

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Giếng được khoan đến độ sâu thẳng đứng 1.521 m dưới đáy biển, trong khi độ sâu mực nước tại khu vực này là 361 m. Sau khi hoàn tất việc thu thập dữ liệu địa chất và các mẫu vật phục vụ nghiên cứu, giếng sẽ được bịt kín và bỏ theo quy trình kỹ thuật.

Theo ước tính sơ bộ của Cục Quản lý Ngoài khơi Na Uy, mỏ mới có trữ lượng dầu khí có thể khai thác từ 1,2-1,7 triệu m3 dầu quy đổi, tương đương khoảng 7,6-10,5 triệu thùng dầu quy đổi.

Các đối tác trong liên doanh hiện đang đánh giá khả năng kết nối mỏ mới với hạ tầng của dự án Johan Castberg nhằm rút ngắn thời gian phát triển và tối ưu chi phí khai thác.

Phát hiện mới được xem là bước bổ sung quan trọng cho trung tâm khai thác dầu khí Johan Castberg tại Biển Barents. Trước đó chỉ vài tháng, Equinor cũng đã phát hiện dầu khí tại khu vực thăm dò Polynya Tubåen (giếng 7220/7-5), và mỏ này cũng được lên kế hoạch kết nối với Johan Castberg.

Việc liên tiếp phát hiện các mỏ dầu mới xung quanh Johan Castberg được kỳ vọng sẽ kéo dài tuổi thọ khai thác của dự án, đồng thời củng cố vai trò của Biển Barents như một trong những khu vực phát triển dầu khí trọng điểm của Na Uy trong những năm tới.

Johan Castberg hiện là dự án khai thác dầu khí lớn nhất từng được phát triển tại Biển Barents và được xem là hạt nhân trong chiến lược mở rộng hoạt động ngoài khơi của Na Uy. Việc tận dụng hạ tầng sẵn có để kết nối các mỏ vệ tinh được đánh giá là giải pháp giúp nâng cao hiệu quả kinh tế và gia tăng sản lượng khai thác từ khu vực này.


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khoan sâu

giếng dầu

dầu

mỏ dầu

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