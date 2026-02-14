Kho vũ khí Đức trống rỗng vì Ukraine

Theo tin của trang “Pravda” Ukraine hôm 12/2, bình luận về khả năng viện trợ quân sự cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã thừa nhận rằng, Berlin không còn gì để cung cấp cho chính quyền Kiev nữa.

Ông cho biết, các kho dự trữ của Quân đội Đức (Bundeswehr) hiện nay gần như trống rỗng do cung cấp quân sự cho Ukraine, trong khi Bundeswehr vẫn chưa nhận được các hệ thống thay thế.

Cần nhắc lại rằng, sau khi Nga bắt đầu triển khai Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine, Đức đã trở thành nhà tài trợ số 2 cho chính quyền Kiev và Lực lượng Vũ trang Ukraine (chỉ đứng sau Mỹ).

Theo giới chuyên gia, kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, số tiền Berlin đầu tư cho Kiev đã lên tới hơn 70 tỷ EURO, dẫn đến việc chính phủ nước này đã phải cắt giảm một số phúc lợi xã hội cho người dân cả nước.

Đức không chỉ phân bổ kinh phí để hỗ trợ nền kinh tế Ukraine và mua vũ khí của các nước khác, mà còn trực tiếp cung cấp một loạt các loại vũ khí, bao gồm xe tăng Leopard 2, xe chiến đấu bộ binh Marder, hệ thống tên lửa phòng không Patriot, các loại pháo hạng nặng và một lượng lớn đạn dược.

Đặc biệt, nước này đã cung cấp cho Ukraine hơn 1/3 số tổ hợp Patriot (do Mỹ sản xuất) của mình, đồng thời là quốc gia duy nhất cung cấp hệ thống phòng không châu Âu Iris-T cho Kiev.

Các trang thiết bị của Đức đã được Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng trong cuộc phản công ở Zaporizhia vào mùa hè năm 2023, nhưng một số lượng lớn xe tăng Leopard 2 đã vấp mìn hoặc bị Nga bắn cháy.

Sau thất bại này của Quân đội Ukraine, uy tín của xe tăng Đức Leopard 2 đã sụt giảm nghiêm trọng, đồng thời Berlin cũng bắt đầu giảm dần khối lượng cung cấp.

Theo giới phân tích, gần đây các quan chức chính phủ Đức đã tuyên bố cần khẩn trương chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự với Nga, việc Berlin tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev sẽ là hành động vô cùng liều lĩnh, có thể kích động những phản ứng mạnh mẽ hơn từ phía Nga.

Tuy nhiên, chính quyền Berlin không có ý định từ bỏ sự hỗ trợ tài chính trực tiếp cho Kiev thông qua các chương trình khác nhau. Bản thân ông Pistorius gần đây cũng đã lên tiếng kêu gọi các nước châu Âu một lần nữa đóng góp vào việc mua sắm hệ thống phòng không cho Ukraine.