"Kho vàng" của Việt Nam được Trung Quốc đổ tiền săn lùng, tăng trưởng ấn tượng 665%, quanh năm không lo thiếu hàng

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 4 đạt 602,7 triệu USD, tăng mạnh 28,2% so với tháng trước và tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 4 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này đã mang về Việt Nam gần 1,9 tý USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, đóng góp lớn nhất vẫn là mặt hàng sầu riêng.

Trong tháng 4/2024, xuất khẩu sầu riêng đạt trị giá lên tới 217 triệu USD, tăng 487% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 4 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng đạt 470 triệu USD, tăng 146% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu sầu riêng sang các thị trường hầu hết đều ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Đứng đầu là Trung Quốc với kim ngạch đạt 204 triệu USD trong tháng 4/2024, tăng 655% so với cùng kỳ năm 2023; lũy kế 4 tháng đạt 432 triệu USD, tăng 169% so với năm trước.

Đáng chú ý, Thái Lan cũng tăng nhập khẩu sầu riêng của Việt Nam trong tháng 4 và là khách sộp lớn thứ 2 sau Trung Quốc khi nhập khẩu tới 22,5 triệu USD, tăng 82% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường tiếp theo bao gồm Hong Kong tăng 0,5%; Papua New Guinea tăng 18,6%; Nhật Bản tăng 77,2%; Hàn Quốc tăng 70,3%; đặc biệt, Hà Lan tăng tới 359,1%...

Chiều ngược lại, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang Đài Loan giảm 17,3%; Mỹ giảm 53,3%; Canada giảm 12,4%.

Lí giải về nguyên nhân Trung Quốc tăng nhập khẩu đột biến, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - ông Đặng Phúc Nguyên cho biết, nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này tại Trung Quốc tăng mạnh, sầu riêng đang vào chính vụ và chi phí logistics rẻ tạo cơ hội thuận lợi cho sầu riêng Việt Nam.

Bên cạnh đó, giá sầu riêng xuất khẩu bình quân của Việt Nam vào Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm đạt 4.663 USD/tấn, thấp hơn so với mức 5.904 USD/tấn của Thái Lan.

Số liệu 4 tháng đầu năm của Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho thấy, thị trường này đã nhập khẩu 202.479 tấn sầu riêng với trị giá hơn 1 tỷ USD, giảm 55,2% về lượng và 48,9% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Chủ yếu là do lượng sầu riêng nhập khẩu từ Thái Lan giảm mạnh 55,2% xuống 121.399 tấn. Như vậy, Thái Lan vẫn là nguồn cung sầu riêng lớn nhất vào Trung Quốc nhưng thị phần đã giảm xuống còn 60%.

