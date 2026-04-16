Kho uranium làm giàu của Iran: Nga đề xuất - Mỹ nói 'không'

Theo hãng tin Firstpost (Ấn Độ), người phát ngôn Điện Kremlin được dẫn lời vào ngày 15/4 cho biết Mỹ đã bác bỏ đề xuất của họ về việc Nga tiếp nhận toàn bộ uranium làm giàu của Iran như một cách để giúp giải quyết xung đột ở Trung Đông.

Hồi tháng 6 năm ngoái, Nga lần đầu tiên đề xuất việc kiểm soát kho dự trữ uranium của Iran, nhưng không có hành động nào được thực hiện. Theo các phương tiện truyền thông, Nga đã đưa ra đề xuất đó một lần nữa trong tuần này.

Các kỹ thuật viên Iran đang tháo dỡ một thùng chứa urani phóng xạ, được gọi là "bánh vàng", để sử dụng tại cơ sở chuyển đổi urani Isfahan vào năm 2005. Ảnh tư liệu của AFP

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình India Today của Ấn Độ rằng: "Nga đã sẵn sàng tiếp nhận uranium được làm giàu của Iran trên lãnh thổ của mình."

“Đây sẽ là một quyết định tốt. Nhưng thật không may, phía Mỹ đã bác bỏ đề xuất này”, ông Peskov nói thêm.

Các phương tiện truyền thông Mỹ trích dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất này. Về phần mình, Iran cho biết bất kỳ quyết định nào cũng sẽ phụ thuộc vào việc liệu nước này có đạt được thỏa thuận với Mỹ hay không, bao gồm cả thỏa thuận về chương trình hạt nhân của mình.

Mỹ đã viện dẫn kho dự trữ uranium làm giàu của Iran - và khả năng nước này có thể sở hữu vũ khí hạt nhân - làm lý do cho các cuộc tấn công vào Iran.

Năm ngoái, một thứ trưởng ngoại giao Nga đã gợi ý rằng Moscow sẵn sàng tiếp nhận và chuyển đổi kho dự trữ uranium của Iran thành nhiên liệu cho các lò phản ứng dân sự như một phần nỗ lực hỗ trợ các cuộc đàm phán ngoại giao.

Africanews đưa tin, Moscow là một bên tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015, trong đó đề nghị nới lỏng các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc Tehran hạn chế chương trình hạt nhân của mình và mở cửa chương trình này cho sự giám sát quốc tế rộng rãi hơn. Là một phần của thỏa thuận, Moscow đã thu hồi một lượng lớn uranium làm giàu từ Iran.

Phát biểu trong chuyến thăm Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 15/4, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói với các phóng viên rằng Nga "sẵn sàng đóng vai trò của mình trong việc giải quyết vấn đề uranium làm giàu", như đã từng làm vào năm 2015.

"Vai trò này có thể có nhiều hình thức khác nhau, bao gồm việc tái chế uranium được làm giàu cao thành uranium dùng làm nhiên liệu và chuyển một lượng nhất định sang Nga để lưu trữ. Bất cứ điều gì Iran chấp nhận được, tôi xin nhắc lại, mà không vi phạm quyền bất khả xâm phạm của nước này, giống như quyền của bất kỳ quốc gia nào khác, trong việc làm giàu uranium vì mục đích hòa bình", ông Lavrov nói.

Ông Lavrov cho biết Nga và Trung Quốc ủng hộ mạnh mẽ các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông để các bên có thể "thúc đẩy các mục tiêu thực tế và công bằng".

Theo Africanews, Nga đã hỗ trợ chính trị cho Iran khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.