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Khó tin với vóc dáng U40 của hot gymer Trang Lê, hóa ra, thành quả tập luyện "mãn nguyện" là như thế này

Thế Anh
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Ở độ tuổi U40, Trang Lê vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ với vóc dáng săn chắc, cân đối.

Hot gymer Trang Lê gia nhập đường đua mùa hè

Trang Lê là một gương mặt quen thuộc trong cộng đồng yêu thích tập luyện và chăm sóc vóc dáng. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tập gym, đồng thời xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, khỏe khoắn trong các bộ đồ tập được lựa chọn khá kỹ lưỡng. Không chỉ gây chú ý bởi phong thái tự tin, nữ gymer còn sở hữu hình thể đáng mơ ước nhờ duy trì thói quen vận động trong thời gian dài.

Mới đây, Trang Lê bất ngờ gia nhập "đường đua mùa hè" khi đăng tải loạt ảnh diện bikini bên bờ biển. Khác với hình ảnh quen thuộc trong phòng tập, lần này cô nàng thoải mái khoe trọn vóc dáng trong bộ bikini màu nâu với thiết kế đơn giản nhưng tôn dáng. Qua những khung hình được chia sẻ, có thể thấy Trang Lê sở hữu vòng eo khá gọn gàng, phần bụng săn chắc cùng đôi chân thon và đường cong rõ ràng. Làn da sáng kết hợp với mái tóc dài, cách tạo dáng nhẹ nhàng càng khiến tổng thể bộ ảnh mang đậm không khí mùa hè.

Đặc biệt, nữ gymer không cần lựa chọn những tư thế quá cầu kỳ. Chỉ với những khoảnh khắc bước đi dưới nước, đứng bên bờ hay nghiêng người tạo dáng, cô vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bộ ảnh vì thế nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Vóc dáng khó tin của bà mẹ U40

Điều khiến nhiều người bất ngờ nhất chính là độ tuổi của Trang Lê. Khi đã bước vào nhóm U40 và trải qua nhiều năm tập luyện, nữ gymer vẫn duy trì được hình thể khiến không ít người trẻ phải ngưỡng mộ. Tất nhiên, vóc dáng hiện tại không phải kết quả có được chỉ sau vài tháng. Trong bài đăng, Trang Lê chia sẻ rằng cô đã có 12 năm vừa làm huấn luyện viên vừa tập luyện. Khoảng thời gian này phần nào cho thấy sự nghiêm túc và bền bỉ phía sau hình ảnh tự tin mà cô đang sở hữu.

Nữ gymer cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tin tưởng vào sự trẻ hóa. Theo cô, niềm tin ấy giúp bản thân có thêm động lực để hành động mạnh mẽ và chăm chỉ hơn trong việc chăm sóc chính mình. Nhìn vào những hình ảnh mới, có thể thấy thành quả của quá trình này khá rõ ràng. Vóc dáng của Trang Lê không đi theo hướng quá gầy mà thiên về sự săn chắc, khỏe khoắn. Phần eo gọn, cơ thể có độ cân đối và đường cong tự nhiên giúp cô tạo được vẻ ngoài vừa quyến rũ vừa tràn đầy năng lượng.

Ở tuổi U40, việc duy trì một cơ thể khỏe mạnh vốn đã không đơn giản, đặc biệt khi cuộc sống thường ngày có rất nhiều công việc và áp lực. Bởi vậy, hình ảnh của Trang Lê cũng phần nào cho thấy giá trị của việc kiên trì tập luyện trong thời gian dài. Thay vì chỉ theo đuổi một vóc dáng đẹp trong thời gian ngắn, cô lựa chọn biến tập luyện và chăm sóc bản thân thành một phần của cuộc sống. Và sau 12 năm, thành quả ấy có lẽ chính là câu trả lời thuyết phục nhất.

Bộ ảnh mùa hè lần này vì thế không đơn thuần là màn khoe dáng. Nó còn là lời khẳng định rằng tuổi tác chỉ là một con số, còn diện mạo và sức khỏe phụ thuộc rất nhiều vào cách mỗi người chăm sóc bản thân. Với Trang Lê, hành trình 12 năm tập luyện đang mang lại một "trái ngọt" khiến không ít người phải xuýt xoa.

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