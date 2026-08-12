Bé trai bị đánh đập tại chùa Bầu: Người quay clip 42 giây nói "lúc đó tôi rất sợ"

Khi đi qua khu vực gần bức tường chùa, người đàn ông bất ngờ nghe thấy những tiếng “tét, tét, chan chát” liên tiếp nên dừng lại lắng nghe.

Chiều 11/8, liên quan vụ bé trai bị đánh đập dã man ở chùa Bầu (Phú Thọ), Công an tỉnh Phú Thọ đã có thông tin chính thức về vụ việc. Tờ Thanh Niên dẫn thông tin cho hay, người có hành vi đánh đập bé trai là Nguyễn Thế Duy, 25 tuổi, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa.

Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Duy về tội cố ý gây thương tích, theo quy định tại điều 134 bộ luật Hình sự. Thông tin ban đầu, Duy đang tu tập sự xuất gia tại chùa Bầu và được giao quản lý đời sống sinh hoạt của các chú tiểu.

Ngày 10/8, Duy đã dùng chiếc roi làm bằng cành cây đánh 5 chú tiểu, khiến các cháu bị thương tích. Tại trụ sở công an, Duy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hình ảnh đối tượng Duy đánh bé trai. (Ảnh cắt từ clip)

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục xác minh, làm rõ mức độ và trách nhiệm của người trực tiếp quay lại vụ việc nhưng không có hành động can ngăn, ngăn chặn hành vi của đối tượng, không kịp thời thực hiện biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an toàn cho các trẻ. Được biết, người quay clip 42 giây ghi lại cảnh người đàn ông đánh đập bé trai ở chùa Bầu là anh L.T.H. (phường Vĩnh Phúc).

Trả lời phỏng vấn trên Tiền Phong, anh H. cho hay khoảng 6h30 sáng 10/8, trong lúc đang tưới rau tại khu vườn nằm ngay cạnh chùa Bầu, anh bắt đầu nghe thấy tiếng trẻ em la hét. Tuy nhiên, ban đầu anh nghĩ những đứa trẻ đang chơi đùa nên không để ý. Khoảng 30 phút sau, khi đi qua khu vực gần bức tường chùa, anh bất ngờ nghe thấy những tiếng “tét, tét, chan chát” liên tiếp nên dừng lại lắng nghe.

Anh H. tiến lại gần khu vực lán sát tường chùa và nhìn thấy một người đàn ông mặc áo nâu đang liên tục đánh một cháu bé. Người này không phát hiện anh đang đứng gần đó. Theo lời kể trên Tiền Phong, anh H. cho biết thời điểm đó, thấy người ta đánh cháu bé dã man nên anh run sợ, lấy điện thoại ra quay.

Anh chỉ quay khoảng 42-43 giây rồi dừng lại. Anh H. lo sợ người này phát hiện và quay sang tấn công mình nên không dám đứng lại lâu.

Về việc những đứa trẻ có từng bị đánh trước đó hay không, anh H. cho biết bản thân chỉ trực tiếp phát hiện và quay lại sự việc vào sáng 10/8 nên không thể khẳng định.