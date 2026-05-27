Một bài viết của các tác giả Janis Mackey Frayer, Stella Kim và Jennifer Jett trên NBC News ngày 25/5 cho biết, trong bối cảnh Mỹ tiến hành chiến tranh chống Iran ở Trung Đông, nước này đang tiêu hao một lượng lớn vũ khí và đạn dược tiên tiến, bao gồm tên lửa Tomahawk, Patriot và Precision Strike.

Tuy nhiên, Mỹ không thể nhanh chóng giải quyết tình trạng thiếu hụt đạn dược và vũ khí sau cuộc xung đột với Iran, bởi điều này đòi hỏi phải có vonfram, một kim loại mạnh mà người Mỹ hầu như không có.

Mỏ vonfram Sangdong của Almonty Industries ở Hàn Quốc.

Vonfram là kim loại được sử dụng trong sản xuất tên lửa, bom và đạn pháo, máy bay chiến đấu và nhiều thứ khác. Điều này có nghĩa là nó cần thiết với số lượng lớn trong ngành sản xuất vũ khí, nhưng vấn đề là hiện tại Mỹ đang thiếu hụt đáng kể kim loại này.

Mỏ vonfram cuối cùng ở Mỹ đã đóng cửa vào năm 2015, sau đó Mỹ đã chuyển sang mua kim loại này từ Trung Quốc, một quốc gia độc quyền sản xuất khoảng 80% tổng lượng vonfram.

Almonty cho biết họ sẽ chế biến khoảng 1,2 triệu tấn quặng vonfram mỗi năm tại mỏ ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc và đang nỗ lực tìm các giải pháp thay thế nguồn hàng từ Trung Quốc.

Trong bối cảnh đó, Mỹ đã mở cửa trở lại mỏ vonfram Sangdong ở Hàn Quốc vốn đã đóng cửa 30 năm trước vào hồi tháng 3 vừa qua, đồng thời cũng nỗ lực để hồi sinh ngành công nghiệp vonfram của Mỹ.

Nhưng vấn đề là nhiều thập kỷ không hoạt động đã dẫn đến việc không chỉ các dây chuyền công nghệ đã hỏng hóc mà Mỹ cũng mất đi đội ngũ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

Một khu khai thác mỏ ở vùng Nội Mông của Trung Quốc vào tháng 10/2025.

“Không còn kiến thức nào cả. Không còn chuyên gia tư vấn nào để bạn có thể tìm đến. Không còn cuốn sách nào để bạn tham khảo. Tất cả những kiến thức đó đã biến mất từ những năm 90 rồi”, Giám đốc điều hành của công ty khai thác mỏ Almonty Industries - ông Lewis Black phàn nàn.

Theo vị quan chức này, Mỹ sẽ cần 10 năm để phục hồi ngành công nghiệp vonfram của mình và nếu có đầy đủ nhiên liệu, họ cũng cần 4-5 năm nữa mới lấp đầy trở lại kho vũ khí tên lửa và trong khoảng thời gian đó, Mỹ sẽ lâm vào tình trạng khó khăn nếu có một cuộc xung đột mới nổ ra.