Khó nhận ra Chương Tử Di khi để mặt mộc

Hình ảnh mặt mộc Chương Tử Di trở thành chủ đề bàn tán.

Mới đây, trang Sohu đưa tin về diễn viên Chương Tử Di . Theo đó, nữ minh tinh 47 tuổi bị paparazzi tóm dính hình ảnh ở phòng gym tại khu phức hợp nghỉ dưỡng Anaya, Hà Bắc.

Trong hình, nữ diễn viên để mặt mộc hoàn toàn, gương mặt nhợt nhạt cùng làn da lộ dấu hiệu lão hoá.

Chương Tử Di lộ hình mặt mộc khó nhận ra.

Một số khán giả cho rằng người đẹp tăng cân đáng kể để chuẩn bị vai diễn mới.

Thời gian gần đây, ngoại hình của nữ minh tinh luôn trở thành chủ đề bàn tán.

Trước đó, bức ảnh Chương Tử Di xuất hiện trên phố Vũ Hán với gương mặt tròn trịa, vòng eo lộ rõ ngấn mỡ và bộ trang phục tuềnh toàng từng tạo nên một cơn địa chấn nhỏ trên mạng xã hội.

Chương Tử Di lộ mặt đơ cứng ở sự kiện gây bàn tán.

Xuất hiện trong một sự kiện nhãn hàng ở Thành Đô (Trung Quốc) năm ngoái, ngôi sao Thập diện mai phục cũng để lộ gương mặt đơ cứng, thiếu tự nhiên và có phần mệt mỏi. Thời điểm đó, nhiều dân mạng nghi ngờ cô phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuy nhiên, việc thay đổi ngoại hình với Chương Tử Di cũng là điều dễ hiểu bởi thực tế, người đẹp chạm ngưỡng 47 tuổi.

Chương Tử Di sinh năm 1979. Nữ diễn viên bén duyên với điện ảnh từ năm 1996. Năm 1998, cô gây tiếng vang với phim Đường về nhà của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Diễn viên còn từng đóng Thập diện mai phục, Anh hùng.. . Người đẹp tham gia các phim Hollywood như Hồi ức một Geisha, Giờ cao điểm 2, Thượng Dương Phú, Hiểm họa trạm không gian...

Chương Tử Di kết hôn với ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc - Uông Phong vào năm 2015. Tuy nhiên, cả hai công bố ly hôn vào năm 2023 sau 8 năm chung sống. Họ có với nhau 2 con và hiện do mẹ nuôi dưỡng.

Uông Phong từng nói lý do khiến anh ly hôn là cảm thấy chán lối sống trước đây của cả hai. Đây không phải vấn đề của Chương Tử Di mà là ở anh. Nam ca sĩ chia sẻ: “Vấn đề không phải là chán một người nào đó, mà là chán một thế giới bị ràng buộc bởi các quy tắc. Người ta thường cho rằng tình yêu chỉ tồn tại giữa hai loại người: Một là những người sống ở vùng quê thanh bình, và hai là những người cực kỳ giàu có. Nhưng tôi lại cảm thấy tình yêu chỉ lãng mạn thôi thì chưa đủ, cần phải duy trì tình cảm đó thật lâu bền”.

Ngoài ra, anh còn phủ nhận tin đồn ngoại tình. Nhạc sĩ cho biết, anh gặp bạn gái hiện tại là Lý Xảo (nghệ danh Sâm Lâm Bắc) sau hai tháng ly hôn.