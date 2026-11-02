HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khó khăn của Văn Thanh

Tiên Tiên
|

Hành trình vượt qua chấn thương và tín hiệu trở lại tích cực của Vũ Văn Thanh.

Phẫu thuật chấn thương từ đầu tháng 9/2025, nhưng đến nay, tuyển thủ Vũ Văn Thanh vẫn chưa thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội ở CLB Công an Hà Nội. Ban đầu, anh tiến hành phẫu thuật tại TP.HCM để xử lý dứt điểm các vấn đề dai dẳng ở cổ chân bao gồm gọt xương, nối dây chằng và sụn chêm, với thời gian hồi phục dự kiến từ 6 đến 7 tháng.

Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau ca phẫu thuật đầu tiên, Văn Thanh phát hiện các ngón chân không thể cử động bình thường. Kết quả chụp phim xác định phần gân chân của anh đã bị cắt phạm trong quá trình phẫu thuật. Đến cuối tháng 10/2025, anh buộc phải quay lại TP.HCM lên bàn mổ lần thứ hai để nối gân. Sự cố này làm chấn thương trở nên phức tạp hơn rất nhiều, khiến anh dù từng có lúc ra sân tập nhưng phải tạm dừng vì chân chưa ổn định.

Văn Thanh tích cực đón nhận chấn thương và vượt qua nó

Dù trải qua giai đoạn gian nan gắn liền với đôi nạng gỗ và đối mặt với vết sẹo mổ phức tạp, tuyển thủ sinh năm 1996 vẫn giữ tinh thần vô cùng lạc quan. Mới đây, Văn Thanh đã đăng tải những hình ảnh cập nhật mới nhất về hành trình phục hồi của mình. Vết sẹo mổ lần hai hiện đã lành lặn và tình trạng thể lực cùng cổ chân của anh đã đạt mức 90 – 95%. Hậu vệ của CLB Công an Hà Nội đang tích cực đẩy mạnh các bài tập nâng cao sức mạnh và sức bền trong phòng gym, phát đi tín hiệu tích cực về ngày tái xuất sân cỏ đang đến rất gần.

Ảnh: TTNV

Sáng mở camera, mẹ "cay mắt" vì hình ảnh con trai 9 tuổi bê bát cơm rang ăn kèm lời nhắn nhủ đặc biệt


Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

Mazda ra mắt xe điện mới lớn hơn CX-5, màn hình 5K, chạy 555km/sạc

01:39
Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

Honda HR-V 2027 ra mắt: Có thêm loạt trang bị đáng chú ý, từ cửa sổ trời đến dàn âm thanh 10 loa

01:27
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại