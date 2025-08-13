Kho báu dưới nước của Việt Nam sang Trung Quốc, EU đắt hàng kỷ lục: đạt đỉnh 10 năm, chất lượng thơm ngon vượt trội

Theo Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam liên tục tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm 2025, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng không ổn định. Kim ngạch xuất khẩu trong giai đoạn này đã lập đỉnh trong 10 năm qua, đạt hơn 173 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2024.

Xuất khẩu các sản phẩm cua của Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng đều qua từng tháng trong quý II, trong khi xuất khẩu ghẹ và ba khía có xu hướng giảm sâu trong tháng cuối quý.

Tính luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, giá trị xuất khẩu các sản phẩm cua và ba khía của Việt Nam đang ở mức cao hơn so với cùng kỳ, trái lại xuất khẩu ghẹ lại giảm.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, các sản phẩm cua ghẹ và giáp xác khác của Việt Nam đã xuất khẩu sang 25 thị trường trên toàn cầu. Trong quý này, xuất khẩu sang các thị trường chính đều phần lớn đều tăng trưởng tốt.

Tại thị trường hàng đầu Trung Quốc & Hong Kong, xuất khẩu cua ghẹ sau khi tăng trưởng mạnh trong quý đầu năm đã tăng trưởng chậm lại trong quý II. Giá cua Việt Nam ổn định và phù hợp với phân khúc trung cao cấp, giúp dễ dàng thâm nhập các chuỗi nhà hàng, siêu thị và thương mại điện tử tại các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam nhận định, với lợi thế địa lý, năng lực chế biến, và hệ sinh thái nuôi cua ghẹ đang mở rộng, Việt Nam hoàn toàn có thể gia tăng thị phần tại thị trường giàu tiềm năng này. Năm 2025, xuất khẩu cua ghẹ của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc có thể đạt 200 triệu USD, nếu tận dụng tốt các cơ hội mở cửa thị trường và xu hướng tiêu dùng cao cấp.

Dù tiềm năng lớn, xuất khẩu cua ghẹ sang Trung Quốc cũng đối mặt với một số thách thức như yêu cầu kiểm dịch, truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe; sự cạnh tranh từ các nguồn cung lớn khác như Nga, Canada, Indonesia; chi phí logistics và biến động chính sách thương mại.

Còn tại khối thị trường các nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), một số nước đã giảm nhập khẩu cua ghẹ và giáp xác khác của Việt Nam trong quý II này như Canada, hay Anh. Trong khi đó, xuất khẩu sang Australia đã đảo chiều tăng trưởng cao trong quý này, với mức tăng 58%.

Cùng với đó, xuất khẩu cua ghẹ sang EU mặc dù tốc độ tăng trưởng có chậm lại so với quý đầu năm nhưng vẫn ở mức cao, tăng 71% so với quý II/2024.

Tính tới nay, Việt Nam đang có hơn 93 doanh nghiệp đang tham gia xuất khẩu cua ghẹ và giáp xác khác, nổi bậy như Trung Son Long An Co., Ltd, Bach Dang International Co., Ltd và Hoang Ha International Logistics.

Theo các doanh nghiệp, các sản phẩm cua ghẹ của Việt Nam hiện vẫn được nhiều thị trường ưa chuộng vì có chất lượng cao, không bị nhiễm kháng sinh hay vi khuẩn gây bệnh. Cua Cà Mau đặc sản nổi tiếng rất được ưa chuộng tại thị trường trong và ngoài nước. Còn ghẹ xanh là đặc sản được khai thác từ các vùng biển của Việt Nam, đây cũng là món ăn hút khách nội địa và quốc tế.

Nếu cua ghẹ là mặt hàng xuất khẩu phổ biến nhiều năm qua thì ba khía là sản phẩm mới phát triển vài năm gần đây. Con ba khía có mặt nhiều ở các tỉnh ĐBSCL nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Cà Mau. Năm 2019, nghề muối ba khía được Bộ VH-TT-DL công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.