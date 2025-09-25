Khmer Times: Ông Hun Sen đưa ra phân tích mới về vụ ám sát hụt năm 1998

Tờ Khmer Times đưa tin, Chủ tịch Thượng viện, Quyền Nguyên thủ Quốc gia Campuchia Hun Sen đã đính chính bài đăng trước đó của ông trên trang Facebook cá nhân về vụ ám sát hụt chính mình vào ngày 24/9/1998 tại Siem Reap.

Chủ tịch Thượng viện, Quyền Nguyên thủ Quốc gia Campuchia Hun Sen. Ảnh: Khmer Times

Trong bài đăng mới hôm nay (25/9), ông Hun Sen đã làm rõ rằng phân tích trước đó của ông về tác động trong trường hợp ông tử vong hoặc bị thương vào thời điểm xảy ra vụ ám sát năm 1998 đối với hòa bình và sự phát triển của Campuchia là không chính xác, đặc biệt là tuyên bố của ông về tầm quan trọng của "bậc thầy về chính sách đôi bên cùng có lợi".

“Viết theo cách này là một sai lầm vì nó chỉ nêu lên một khía cạnh trong vai trò của tôi mà bỏ qua những yếu tố khác. Giờ đây, tôi muốn đưa ra một phân tích bổ sung về những gì có thể đã xảy ra nếu như tôi qua đời [vào thời điểm 1998]”, ông giải thích.

Ông Hun Sen đã đưa ra bốn kịch bản tiềm năng:

1. Một cuộc thảm sát sẽ nổ ra ngay lập tức, khiến nhiều người thiệt mạng ở thành phố Siem Reap.

2. Tình hình đã được giải quyết bằng cách Quốc hội Campuchia được triệu tập để thành lập chính phủ mới hoặc rơi vào bế tắc.

3. Đất nước Campuchia sẽ tiếp tục phải đối mặt với chiến tranh, với quyền kiểm soát bị chia cắt giữa chính phủ và lực lượng Khmer Đỏ.

4. Những nhà lãnh đạo chính trị xuất sắc khác của Campuchia có thể đạt được sự hòa giải và hòa bình nội bộ, dẫn đến sự phát triển kinh tế và xã hội tại đất nước này, thậm chí có thể vượt xa những gì đã đạt được dưới sự lãnh đạo của ông Hun Sen.

Ông Hun Sen kết luận rằng vẫn còn nhiều yếu tố khác để mọi người xem xét và đánh giá.

Trước đó, vào hôm qua (24/9/2025), ông Hun Sen tuyên bố trên trang Facebook cá nhân rằng hôm qua là kỷ niệm 27 năm ngày ông sống sót sau vụ ám sát hụt tại Siem Reap vào ngày 24/9/1998.

Theo Khmer Times, vụ việc xảy ra khi cựu Thủ tướng Campuchia đang trên đường tới Siem Reap. Chiếc xe của ông Hun Sen đã bị một kẻ tấn công nhắm mục tiêu bằng lựu đạn B40. Lựu đạn đã trượt khỏi đoàn xe của ông và phóng vào một ngôi nhà gần đó, khiến một thường dân thiệt mạng.