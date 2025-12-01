Khi tuổi tác tăng cao, cơ thể con người dần suy giảm chức năng, đó là quy luật sinh lý tự nhiên. Tuy nhiên, sức khỏe người cao tuổi cũng gặp nhiều thách thức mà không phải ai cũng nhận ra.

Nhiều người cho rằng nỗi lo lớn nhất của người già là cơ thể yếu, bệnh tật đầy mình. Thực tế, ngoài những vấn đề này, có ba “ẩn họa” sức khỏe thường bị bỏ qua: sợ té ngã, sợ dùng thuốc không đúng cách và sợ táo bón. Trong đó, hai vấn đề sau thường ít được người cao tuổi chú ý, thậm chí không nhận thức được mức độ nghiêm trọng.

1. Té ngã

Tuổi già khiến xương giòn, cơ bắp yếu, phản xạ chậm hơn so với khi còn trẻ. Vì vậy, té ngã là một trong những nguy cơ sức khỏe phổ biến nhất ở người cao tuổi. Theo nghiên cứu, mỗi năm có rất nhiều người già bị té dẫn đến gãy xương, chấn thương, thậm chí xuất huyết não nghiêm trọng.

Tác hại của té ngã không chỉ dừng lại ở gãy xương. Nó còn có thể khiến người già nằm lâu trên giường, hạn chế vận động, thậm chí gây sang chấn tâm lý. Nhiều người sau té trở nên sợ đi lại, rơi vào vòng luẩn quẩn nguy hiểm.

Cách phòng ngừa:

- Giữ nhà cửa gọn gàng, tránh vật dụng gây vấp ngã.

- Lắp tay vịn, đi giày chống trượt để tăng an toàn.

- Tập luyện nhẹ nhàng, đều đặn để tăng sức mạnh cơ bắp, cải thiện cân bằng và giảm nguy cơ té ngã.

2. Dùng thuốc không đúng cách

Nhiều người cao tuổi sử dụng thuốc dài ngày mà không theo hướng dẫn, dễ dẫn đến tích tụ thuốc hoặc tương tác không mong muốn. Các cơ quan trong cơ thể người già chuyển hóa chậm hơn, nếu dùng thuốc sai cách, nguy cơ tác dụng phụ, hạ huyết áp, hạ đường huyết, hoặc ảnh hưởng thận đều tăng cao.

Một thực trạng phổ biến là người già tự điều chỉnh liều, ngưng thuốc hoặc nghe theo kinh nghiệm, mà không nhận ra rủi ro tiềm ẩn. Khi dùng nhiều loại thuốc cùng lúc, tương tác giữa các thuốc cũng có thể làm tăng tác dụng phụ hoặc giảm hiệu quả điều trị.

Cách phòng ngừa:

- Luôn uống thuốc theo hướng dẫn bác sĩ.

- Đánh giá định kỳ các loại thuốc đang dùng để tránh rủi ro.

- Tránh tự ý thay đổi liều lượng hoặc ngưng thuốc.

3. Táo bón

Táo bón là tình trạng phổ biến ở người già nhưng thường bị xem nhẹ. Nó không chỉ là vấn đề tiêu hóa đơn thuần mà có thể dẫn đến đầy bụng, đau bụng, bệnh trĩ, rối loạn chức năng ruột.

Nguyên nhân gồm: nhu động ruột chậm, thiếu enzym tiêu hóa, ít chất xơ, uống ít nước hoặc thói quen sinh hoạt không đều. Một số người tự dùng thuốc nhuận tràng lâu dài cũng có thể khiến ruột tổn thương, tạo ra vòng luẩn quẩn khó giải quyết.

Cách phòng ngừa:

- Ăn nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt để tăng chất xơ.

- Tập luyện nhẹ nhàng để thúc đẩy nhu động ruột.

- Duy trì thói quen đi vệ sinh đều đặn, không nhịn lâu.

- Khi táo bón kéo dài, cần thăm khám bác sĩ thay vì tự ý dùng thuốc.

Chú ý thêm cho người cao tuổi

Ngoài ba nỗi “sợ” trên, người già còn phải quan tâm tới các vấn đề như loãng xương, giảm trí nhớ, miễn dịch suy giảm. Lối sống lành mạnh, chế độ ăn hợp lý, tập thể dục đều đặn, ngủ nghỉ đúng giờ và giữ tinh thần tích cực đều là những yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe.

Khám sức khỏe định kỳ, quản lý các bệnh mạn tính như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch giúp phát hiện sớm nguy cơ, kịp thời can thiệp. Gia đình và xã hội cũng cần quan tâm, hỗ trợ người cao tuổi duy trì lối sống khỏe mạnh, tận hưởng tuổi già an toàn, hạnh phúc.

