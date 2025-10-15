Khi Shark Bình không còn là… shark

Sau thông tin Shark Bình (tên thật Nguyễn Hòa Bình, SN 1981) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm và liên tục bàn tán. Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ sự thất vọng bởi ông từng được xem là doanh nhân công nghệ tiêu biểu, tạo nhiều động lực cho thế hệ khởi nghiệp mới.

Không những vậy, với những ai đã theo dõi hành trình khởi nghiệp của Shark Bình, cũng thể hiện sự tiếc nuối bởi từ một chàng sinh viên xây dựng nên cả cơ nghiệp, khi ở đỉnh cao sự nghiệp lại có những lựa chọn bất chính, lợi dụng niềm tin của nhiều người và cuối cùng vướng vòng lao lý.

Shark Bình tại cơ quan điều tra (Ảnh: CA Hà Nội)

Từ sinh viên công nghệ đến “cá mập” truyền động lực

Shark Bình khởi nghiệp từ rất sớm, ngay từ khi còn đang học năm thứ hai tại Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhớ lại khoảng thời gian đó, ông từng gọi đó là thời khởi nghiệp "ba không": không vốn, không trụ sở và cơ sở vật chất, không có nhân viên. Sau khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội, ông tiếp tục theo học thạc sĩ Tin học đô thị tại Đại học Osaka (Nhật Bản).

Năm 19 tuổi, khi nhiều bạn bè còn tập trung học tập, Shark Bình đã thành lập PeaceSoft - công ty phần mềm chuyên phát triển các sản phẩm cho thị trường nội địa. PeaceSoft sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong nhiều lĩnh vực: thương mại điện tử, fintech, logistics, đầu tư công nghệ...

Trong hơn hai thập kỷ, NextTech được xem là một trong những tập đoàn tiên phong đưa mô hình kinh doanh trực tuyến về Việt Nam, góp phần thay đổi tư duy khởi nghiệp của giới trẻ.

Shark Bình đã bắt đầu khởi nghiệp từ khi còn đang là sinh viên

Không chỉ thành công trong kinh doanh, Shark Bình còn được biết đến rộng rãi khi xuất hiện trong chương trình Shark Tank Việt Nam với vai trò nhà đầu tư. Tại đây, ông thể hiện hình ảnh người doanh nhân bản lĩnh, quyết đoán, am hiểu thị trường và luôn đặt hiệu quả lên hàng đầu. Nhiều thương vụ ông tham gia trở thành đề tài bàn luận với nhiều phát ngôn thẳng thắn. Điều này cũng khiến khiến Shark Bình trở thành một trong những “cá mập” nổi bật nhất của chương trình.

Trên mạng xã hội, nam doanh nhân cũng thường xuyên chia sẻ quan điểm sống, kinh doanh, và khích lệ người trẻ theo đuổi đam mê. Những bài viết, video, phát biểu của ông từng được lan truyền mạnh mẽ vì tinh thần đổi mới, tự lập và tầm nhìn về kỷ nguyên số. Có thời điểm, Shark Bình được xem là “hình mẫu thành công” của giới khởi nghiệp Việt.

Chuyện vừa học vừa khởi nghiệp ở tuổi 19 của Shark Bình: Không vốn, không cơ sở vật chất, không nhân viên, hợp đồng đầu tiên kiếm được 2 triệu đồng từng tạo động lực cho thế hệ trẻ

Từ hào quang đến vòng lao lý

Nhưng khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cái tên Shark Bình ngờ gắn với vụ án dự án tiền số AntEx. Ban đầu, Shark Bình là người bảo trợ cho dự án AntEx, kêu gọi đầu tư trong nước. Tuy nhiên sau đó, token sập mạnh, nhiều người thua lỗ còn Shark Bình giữ im lặng trong thời gian dài.

Một thời gian trước đây, Shark Bình luôn bị “réo tên” khi nhắc đến thất bại của AntEx. Thế nhưng vị doanh nhân không có bất kỳ phản ứng nào. Cho đến hiện tại, sau 4 năm dự án “sập”, coin đã thay tên, Shark Bình lại bất ngờ có bài đăng “cảnh báo” về tài sản số, gây ra tranh cãi kéo dài trên MXH.

Cho đến mới đây ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech.

Theo đó, Shark Bình bị khởi tố và tạm giam để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Nhiều tài khoản, tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng bị phong tỏa. Trụ sở công ty NextTech cũng bị kiểm tra, thu giữ tài liệu để phục vụ điều tra.

Từ một người từng cảnh báo giới trẻ về “bẫy làm giàu nhanh”, Shark Bình giờ đối mặt với cáo buộc liên quan đến chính lĩnh vực ông từng lên tiếng cảnh báo. Đáng chú ý hơn, mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Shark Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay, cơ quan Công an xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.

Câu chuyện tạo nên cú sốc lớn, không chỉ trong giới công nghệ mà còn với công chúng - những người từng xem Shark Bình như “biểu tượng” thành công trong thời đại công nghệ.

Điều Shark Bình bỏ lại phía sau

Sự việc này của Shark Bình khiến dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng những giá trị mà ông từng đại diện không còn vẹn nguyên?

Hình ảnh người doanh nhân công nghệ tiên phong, dám nghĩ dám làm, từng là động lực cho thế hệ trẻ, giờ bị thay thế bằng sự thất vọng và hoài nghi. Không ít người thừa nhận, họ từng được truyền cảm hứng từ câu chuyện khởi nghiệp của ông, và chính vì thế, sự thật này càng gây tổn thương sâu sắc hơn.

Có thể nói, Shark Bình đã bỏ lại phía sau nhiều hơn những con số hay danh vị. Ông bỏ lại niềm tin của cộng đồng startup từng coi mình là tấm gương. Bỏ lại hình ảnh người tiên phong đưa công nghệ Việt ra thế giới. Bỏ lại cả một hành trình hai mươi năm gây dựng tên tuổi, giờ chỉ còn được nhắc đến trong những bản tin điều tra, những lời bàn tán tiêu cực.

Với cộng đồng startup Việt, đây được coi như một hồi chuông cảnh báo. Khi ranh giới giữa sáng tạo và vi phạm pháp luật bị vượt qua, mọi công sức xây dựng có thể sụp đổ chỉ trong chốc lát. Sự phát triển của công nghệ tài chính cần đi cùng hành lang pháp lý chặt chẽ, tính minh bạch và đạo đức nghề nghiệp, những yếu tố tưởng chừng hiển nhiên nhưng lại bị bỏ quên trong nhiều dự án háo hức “đổi đời”.

Vụ việc của Shark Bình không chỉ là câu chuyện của một cá nhân. Nó phản ánh thực tế khắc nghiệt: Tài năng, tầm nhìn và sự liều lĩnh không đủ để đảm bảo thành công lâu dài nếu thiếu nền tảng đạo đức và tuân thủ pháp luật.

Trong kỷ nguyên mà hình ảnh doanh nhân gắn liền với truyền thông, mỗi bước đi sai lầm đều phải trả giá. Khi danh tiếng và niềm tin bị mất, khó có thể lấy lại được.

Giới đầu tư cũng rút ra bài học, không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào hình tượng, dù người đó từng là biểu tượng thành công. Bởi trong kinh doanh, kết quả không chỉ đo bằng lợi nhuận, mà còn bằng sự minh bạch và trách nhiệm.

