Khi sếp hỏi “Nhận xét thật về anh nhé”, người EQ thấp chỉ biết nịnh, người EQ cao đáp 1 câu khiến sếp vừa vui vừa tự soi lại mình

Trong môi trường công sở, có một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại đủ khiến nhiều người "toát mồ hôi", đó là khi sếp yêu cầu nhân viên : "Các bạn nhận xét thật về tôi nhé". Nghe thì có vẻ cởi mở, cầu thị, nhưng với không ít nhân viên, đây lại là tình huống khó xử bậc nhất. Nói thật quá thì sợ mất lòng, nói khéo quá thì thành nịnh, còn im lặng lại bị xem là thiếu thẳng thắn.

Chính ở khoảnh khắc này, sự khác biệt giữa người EQ thấp và người EQ cao bắt đầu lộ rõ.

Với những người EQ thấp, phản xạ quen thuộc thường là... nịnh. Họ chọn những lời khen an toàn, chung chung như "Sếp rất giỏi", "Sếp lúc nào cũng quyết đoán", "Em học được rất nhiều từ anh"... Những câu nói này nghe thì dễ chịu, nhưng lại không mang thêm bất kỳ thông tin giá trị nào. Sếp có thể mỉm cười, nhưng trong lòng cũng hiểu rằng đây chỉ là những lời xã giao, nói cho xong chuyện.

Ảnh minh họa: Pinterest

Ở chiều ngược lại, cũng có người chọn cách nói thật quá mức, thẳng đến mức thiếu tinh tế. Những góp ý trực diện kiểu "Anh hơi nóng tính", "Anh hay thay đổi quyết định", "Nhiều lúc anh chưa lắng nghe nhân viên"... có thể đúng, nhưng nếu đặt sai thời điểm hoặc thiếu cách diễn đạt, rất dễ khiến cuộc trò chuyện trở nên căng thẳng, thậm chí phản tác dụng.

Người EQ cao thì khác. Họ không né tránh sự thật, nhưng cũng không biến lời nhận xét thành một bản phê bình. Thay vào đó, họ chọn cách trả lời đủ khéo để vừa giữ được sự tôn trọng, vừa mở ra không gian để người đối diện tự suy ngẫm. Một câu trả lời được nhiều người chia sẻ là: "Em thấy anh là người rất quyết đoán và có trách nhiệm, nhưng nếu có thêm chút thời gian lắng nghe ý kiến từ mọi người thì team mình chắc sẽ còn phát huy tốt hơn nữa".

Điểm đặc biệt của câu nói này nằm ở chỗ, nó bắt đầu bằng sự ghi nhận, kết thúc bằng một gợi ý, chứ không phải phán xét. Sếp nghe không bị chạm tự ái, nhưng vẫn đủ để nhận ra đâu là điều có thể cải thiện. Quan trọng hơn, người nói không đặt mình vào vị thế "dạy đời", mà chỉ chia sẻ góc nhìn từ trải nghiệm làm việc chung.

Ảnh minh họa: Pinterest

Thực tế, khi một người sếp chủ động hỏi "nhận xét thật", điều họ cần không hẳn là lời khen hay chê, mà là một phản hồi đủ chân thành để hiểu mình đang được nhìn nhận ra sao. Người EQ cao hiểu điều đó, nên họ không nói để lấy lòng, cũng không nói để hơn thua, mà nói để cuộc trò chuyện có giá trị cho cả hai phía.

Ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, EQ không nằm ở việc khéo miệng đến mức ai cũng hài lòng, mà nằm ở khả năng nói thật đúng lúc, đúng cách. Một câu trả lời đủ tinh tế không chỉ giúp giữ mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên, mà đôi khi còn khiến chính người nghe phải chậm lại, soi lại cách lãnh đạo của mình.