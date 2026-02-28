Khi sân bay thành "máy kéo" kinh tế siêu hạng

Sân bay Quốc tế Istanbul ở Thổ Nhĩ Kỳ

Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động vào tháng 4-2019, Sân bay Quốc tế Istanbul đã nhanh chóng trở thành một trong những cảng hàng không quốc tế hàng đầu thế giới.

Vào năm ngoái, sân bay này được độc giả của tạp chí Travel + Leisure (Mỹ) bình chọn là “sân bay tốt nhất thế giới”, đồng thời được Hội đồng các sân bay quốc tế châu Âu xếp hạng là trung tâm trung chuyển có khả năng kết nối cao nhất toàn cầu.

Bên cạnh đó, sân bay cũng tiếp tục giữ vững danh hiệu sân bay có mức độ kết nối trực tiếp cao nhất châu Âu trong cả hai năm 2024 và 2025.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tham dự lễ khánh thành đường băng thứ ba của Sân bay Quốc tế Istanbul hôm 14-6-2020. Ảnh: AA



Nhờ vị trí địa lý đặc biệt – nằm tại điểm giao thoa giữa châu Âu và châu Á – sân bay này được vinh danh là “sân bay bận rộn nhất châu Âu” trong bốn năm liên tiếp, với 517.284 chuyến bay và hơn 80 triệu lượt hành khách trong năm 2024.

Theo báo cáo gần đây của Công ty tư vấn độc lập FTI Türkiye (Istanbul Economics), tổng đóng góp trực tiếp và gián tiếp của sân bay vào nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2023 đạt 24,2 tỉ USD, chiếm 2,2% GDP quốc gia.

Sân bay nằm ở quận Arnavutköy của Istanbul, cách trung tâm thành phố khoảng 40 km và có tổng diện tích khoảng 76,5 km vuông. Được khởi công từ năm 2015, dự án trị giá 10,5 tỉ euro (12 tỉ USD). Sau khi hoàn tất toàn bộ bốn giai đoạn xây dựng vào năm 2028 - với tổng cộng 6 đường băng đi vào vận hành - sân bay có thể phục vụ đến 200 triệu lượt hành khách mỗi năm.

Trong thời gian tới, tầm ảnh hưởng của sân bay được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ.

Đến năm 2030, đóng góp kinh tế của sân bay dự kiến tăng vọt lên 44 tỉ USD, tương đương 3,25% GDP của Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó củng cố vai trò của sân bay như một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng nhất của quốc gia.

Ngoài ra, đến cuối thập kỷ này, sân bay được kỳ vọng sẽ tạo ra khoảng 472.000 việc làm mới, đồng thời đóng góp ước tính 8,5 tỉ USD vào thu nhập hộ gia đình, mang lại tác động tích cực đến đời sống của hàng triệu người dân.

Một hành khách vuốt ve chú chó trị liệu tại Sân bay Quốc tế Istanbul hôm 3-4-2024. Sân bay này đã “tuyển dụng” thêm năm chú chó trị liệu nhằm mang đến trải nghiệm di chuyển bớt căng thẳng cho những hành khách lo âu. Ảnh: AP

Vượt ra ngoài vai trò là cửa ngõ hàng không, sân bay này còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ tới hàng loạt lĩnh vực như du lịch, bán lẻ, logistics, quản lý chuỗi cung ứng và điều hành không lưu.

Theo tờ Daily Sabah, bằng việc thúc đẩy tăng trưởng trong các ngành công nghiệp liên kết chặt chẽ này, sân bay góp phần định vị TP Istanbul như một trung tâm kết nối chiến lược toàn cầu và một mắt xích thiết yếu trong nền kinh tế quốc tế.

Qua đó, sân bay này không chỉ nâng tầm vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trên trường quốc tế mà còn củng cố vai trò của quốc gia này như một cây cầu nối giữa các châu lục, các nền văn hóa và các dòng chảy thương mại.

2 - Sân bay Quốc tế Cape Town (CTIA - Nam Phi)

Nằm cách trung tâm TP Cape Town khoảng 20 km, CTIA được khánh thành năm 1954, hiện là sân bay bận rộn thứ hai tại Nam Phi và đứng thứ tư tại châu Phi về lưu lượng hành khách.

Để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2010, sân bay đã được mở rộng và nâng cấp quy mô lớn. Trọng tâm là việc xây dựng tòa nhà Nhà ga Trung tâm với chi phí 1,6 tỉ rand (khoảng 2.627 tỉ đồng) nhằm kết nối hai nhà ga nội địa và quốc tế vốn tách biệt trước đây, đồng thời tạo ra khu vực làm thủ tục chung.

Sân bay Quốc tế Cape Town. Ảnh: skytraxratings.com

Đến tháng 2-2026, Công ty Sân bay Nam Phi (ACSA) công bố kế hoạch nâng cấp trị giá 10,14 tỉ rand cho CTIA.

Theo truyền thông Nam Phi, CTIA sẽ được nâng cấp theo từng giai đoạn trong nhiều năm, dự kiến bắt đầu từ tháng 4-2027. Các dự án gồm xây dựng đường băng mới, mở rộng nhà ga nội địa và quốc tế, cùng nâng cấp sân đỗ máy bay.

Gói đầu tư này nhằm giúp sân bay có đủ cơ sở hạ tầng để phục vụ nhiều hành khách và máy bay hơn trong những năm tới.

Theo giới chức Cape Town, CTIA đang ghi nhận mức tăng đáng kể về lượng hành khách đến, cho thấy ngành du lịch của thành phố đang phục hồi mạnh mẽ. Theo dự báo, tổng lượng hành khách có thể vượt 11 triệu lượt vào năm 2025.

Sân bay Quốc tế Cape Town. Ảnh: BusinessTech

Ông James Vos, Ủy viên Ủy ban Thị trưởng phụ trách Tăng trưởng Kinh tế, nhận định kết nối hàng không tiếp tục là đòn bẩy then chốt cho tăng trưởng du lịch, tạo việc làm và mở rộng cơ hội kinh tế.

Theo ông Vos, du lịch vẫn là một trong những động lực thực tế và mạnh mẽ nhất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Cape Town và lượng khách đến qua sân bay là một trong những chỉ báo rõ ràng nhất về sức khỏe của nền kinh tế du khách của thành phố.

“Năm 2024, du lịch đóng góp 27,5 tỉ rand cho kinh tế thành phố và hỗ trợ 106.000 việc làm. Chúng tôi quyết tâm nâng các con số này lên cao hơn nữa” - ông Vos nói.