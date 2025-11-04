Binh sĩ Ba Lan trong một cuộc tập trận chung với NATO.

Hết thời

Nhận định trên được hãng thông tấn Izvestia dẫn lời cựu sĩ quan CIA Larry Johnson đưa ra khi nói về năng lực chiến đấu của NATO so với Nga.

"Họ (các nước NATO) có thể được so sánh với một nhóm vận động viên đã nghỉ hưu, những người luôn khoe khoang rằng họ chơi bóng đá rất giỏi và nghĩ rằng họ vẫn có thể chơi, nhưng, bạn biết đấy, họ béo phì, không có vóc dáng cân đối và mắc đủ loại bệnh tật. Đây chính là hiện thân của châu Âu, NATO. Đó là một lực lượng kiệt quệ mà không hề nhận ra điều đó", chuyên gia nói.

Theo nhà phân tích, việc Liên minh Bắc Đại Tây Dương tiếp tục tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine chỉ làm tăng tốc sự phân rã nội bộ của liên minh này.

"Sự sụp đổ của lực lượng Ukraine-NATO hiện đang ở trên chiến trường với Nga đang diễn ra ngay lúc này", ông Johnson kết luận.

Đầu tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga "đã chiến đấu không phải với Lực lượng Vũ trang Ukraine trong suốt những năm qua", mà là với toàn thể NATO. Moscow coi việc vận chuyển vũ khí của phương Tây trên lãnh thổ Ukraine, cũng như các phương tiện vận tải của NATO, là những mục tiêu quân sự hợp pháp.

Hơn nữa, trong những năm gần đây, Nga đã ghi nhận những hoạt động chưa từng có của khối phương Tây tại biên giới phía tây của mình. Liên minh đang mở rộng các sáng kiến và gọi đây là hành động răn đe xâm lược.

Moskva đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc NATO tăng cường lực lượng tại châu Âu. Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố sẵn sàng đối thoại, nhưng trên cơ sở bình đẳng, và yêu cầu phương Tây từ bỏ chính sách quân sự hóa lục địa này.

Phương Tây vượt trội hơn Nga?

Cũng theo chuyên gia Larry Johnson, không có lĩnh vực công nghệ quân sự nào mà các nước phương Tây dẫn đầu, đặc biệt còn có có một số lĩnh vực mà Nga vượt trội hơn hẳn tất cả các quốc gia thành viên NATO.

"Hãy nêu ít nhất một lĩnh vực hệ thống vũ khí mà phương Tây có thể nói, 'Ồ, chúng tôi giỏi hơn người Nga!'. Không có lĩnh vực nào như vậy cả. Nhưng có một số lĩnh vực mà Nga có thể nói rằng họ vượt trội hơn phương Tây", ông lưu ý.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo hoàn tất các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân, tầm bắn không giới hạn.

Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã báo cáo với nguyên thủ quốc gia rằng tên lửa hành trình Burevestnik đã chứng minh khả năng vượt trội trong việc tránh né các hệ thống tên lửa và phòng không, đồng thời lưu ý rằng tên lửa đã bay 15 giờ trong các cuộc thử nghiệm, vượt qua quãng đường 14.000 km.

Tổng thống Putin cũng công bố việc thử nghiệm siêu ngư lôi Poseidon. Ông chủ Điện Kremlin lần đầu tiên công bố việc phát triển Poseidon trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang năm 2018.

Ông tuyên bố rằng những vũ khí tối tân này có thể được trang bị cả đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân, cho phép chúng tấn công nhiều mục tiêu, bao gồm các nhóm tàu sân bay, công sự ven biển và cơ sở hạ tầng.