Lithuania dọn đường cho việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình khi quốc hội ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm trong hiến pháp.

Tên lửa đạn đạo của Pháp.

Kế hoạch phòng thủ tập thể

Cùng đọc bài viết của Izvestia về những loại vũ khí Lithuania có thể sở hữu và cách Nga có thể phản ứng.

Lệnh cấm triển khai các căn cứ quân sự nước ngoài và vũ khí hủy diệt hàng loạt đã được ghi nhận trong Hiến pháp Lithuania năm 1992. Giờ đây, nước này dự định bãi bỏ điều khoản liên quan trong hiến pháp.

Chủ tịch Quốc hội Juozas Olekas giải thích sáng kiến này là do cần phải điều chỉnh luật pháp cho phù hợp với kế hoạch phòng thủ tập thể của NATO.

"NATO đánh giá cao chúng tôi vì chúng tôi thực sự ưu tiên quốc phòng của đất nước mình. Tuy nhiên, khi nói đến việc phối hợp các kế hoạch chung về phòng thủ tập thể, và đặc biệt là răn đe, Lithuania là một ngoại lệ trong liên minh.

Vì đây là quốc gia duy nhất có điều khoản hạn chế việc triển khai các căn cứ quân sự nước ngoài và vũ khí hủy diệt hàng loạt trên lãnh thổ của mình", ông Olekas, nói.

Các thành viên của Ủy ban Pháp luật và Trật tự Quốc hội, những người ủng hộ sửa đổi hiến pháp, cũng lưu ý rằng việc dỡ bỏ lệnh cấm sẽ góp phần "kiềm chế Nga".

Sáng kiến này kêu gọi bãi bỏ Điều 137 khỏi hiến pháp. Việc thông qua sáng kiến đòi hỏi hai cuộc bỏ phiếu, cách nhau ít nhất ba tháng, với ít nhất 2/3 số đại biểu ủng hộ sửa đổi trong mỗi cuộc bỏ phiếu.

Để hoàn tất quá trình này, kỳ họp mùa Thu của Quốc hội có thể được kéo dài đến ngày 13/1/2027. Ông Olekas cho biết: "Có khả năng lịch trình lập pháp và thời hạn mà chúng tôi đã dự kiến sẽ buộc chúng tôi phải kéo dài kỳ họp mùa Thu một chút để có thể thông qua điều khoản cụ thể này của hiến pháp".

Bất chấp lệnh cấm, các đơn vị quân đội nước ngoài đã hiện diện tại Lithuania. Sau khi nước này gia nhập NATO năm 2004, lệnh cấm không ngăn cản việc triển khai lực lượng đồng minh. Quân đội liên minh đã sử dụng cơ sở hạ tầng của Lithuania, và các đơn vị luân phiên đóng quân.

Các cơ sở hạ tầng quân sự chính của đất nước: Căn cứ không quân Siauliai - Máy bay tuần tra trên không của NATO đóng quân tại đây; Đồn trú Rukla, nơi đóng quân của các đơn vị Lithuania và lực lượng liên minh đa quốc gia;

Các bãi huấn luyện Pabrade và Rudninkai: Bãi đầu tiên là nơi đặt trại Herkus, được xây dựng cho binh lính Mỹ, còn bãi thứ hai là nơi đang xây dựng một thị trấn quân sự cho một lữ đoàn Đức.

Theo số liệu của NATO tính đến tháng 12/2025, số lượng binh sĩ dưới sự chỉ huy của liên minh tại Lithuania đã vượt quá 5.000 người.

Dễ bị tổn thương

Lithuania không phải là quốc gia duy nhất trong khu vực xem xét lại các hạn chế về vũ khí hạt nhân. Vào tháng 6/2026, Quốc hội Phần Lan đã ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm được quy định trong Đạo luật Năng lượng Nguyên tử năm 1987.

Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan Antti Hakkanen giải thích những thay đổi này là cần thiết để tham gia đầy đủ vào hệ thống phòng thủ tập thể và răn đe hạt nhân của NATO. Trong khi đó, Tổng thống nước này, ông Alexander Stubb tuyên bố Phần Lan không có ý định triển khai vũ khí hạt nhân trong thời bình.

Đối với Nga, những quyết định này ảnh hưởng đến an ninh ở nhiều khu vực. Phần Lan có chung đường biên giới dài với Tây Bắc Nga, và Lithuania nằm ngay sát vùng Kaliningrad.

Bản thân vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga này đã nhiều lần được nhắc đến trong các tuyên bố của chính quyền Lithuania về khả năng xảy ra xung đột quân sự với NATO.

Vào tháng 5/2026, Ngoại trưởng Litva Kestutis Budrys cho biết liên minh phải chứng minh khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ của Nga ở khu vực Kaliningrad:

"Chúng ta phải cho người Nga thấy rằng chúng ta có thể đột phá vào pháo đài nhỏ mà họ đã xây dựng ở Kaliningrad. NATO có đủ phương tiện để san bằng các căn cứ phòng không và hệ thống tên lửa của Nga nếu cần thiết", Ngoại trưởng Budrys, nói.

Nga gọi những phát ngôn của ông là gần như điên rồ. "Tôi không nghĩ điều này nên được xem xét nghiêm túc. Thay vào đó, nó cho thấy các chính trị gia cuồng tín đến mức nào", Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, nhận xét vào thời điểm đó.

Trong giai đoạn thảo luận, Nga cũng đã phản ứng trước sáng kiến hạt nhân của Phần Lan. Ông Peskov cảnh báo Nga sẽ coi việc triển khai vũ khí hạt nhân ở Phần Lan là mối đe dọa trực tiếp và sẽ có những biện pháp trả đũa.

Ông lập luận rằng động thái như vậy sẽ làm leo thang đối đầu và khiến Phần Lan dễ bị tổn thương hơn.

Các chuyên gia nói gì?

Theo Igor Korotchenko, Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng Nga, một kịch bản khả thi là việc triển khai máy bay chiến đấu của Pháp có khả năng phóng tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân tại Lithuania.

Ông ước tính Lithuania đang hy vọng tham gia sáng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhằm mở rộng khả năng răn đe hạt nhân của Pháp đối với các đồng minh châu Âu.

"Là một phần trong chính sách bài Nga của mình, Lithuania đang thể hiện mong muốn tích trữ vũ khí trên lãnh thổ có thể gây ra thiệt hại không thể chấp nhận được cho Nga, bao gồm cả vũ khí hạt nhân. Đây là một lựa chọn chính trị có chủ đích của giới tinh hoa hiện tại", chuyên gia nhận định.

Chuyên gia Nga nhận định trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự trực tiếp, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để chống lại các cơ sở quân sự trong nước cộng hòa này.

Bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào cũng có nghĩa là Lithuania đang tích cực tham gia vào việc chiếm đóng vùng Kaliningrad, với tất cả những hậu quả kèm theo.

Ngược lại, nhà bình luận chính trị người Nga Andrei Starikov tin rằng việc Lithuania tham gia sâu hơn vào các chương trình hạt nhân của các đồng minh không nhất thiết phải dẫn đến việc triển khai vũ khí hạt nhân.

Ban đầu, điều này có thể bao gồm việc sử dụng lãnh thổ và không phận Lithuania bởi các máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân, cũng như tiến hành các cuộc tập trận liên quan.

Tuy nhiên, chuyên gia chuyên gia cho rằng: "Nếu phương Tây cảm thấy không thể giảm leo thang và đảo ngược tình hình bất cứ lúc nào, họ có thể sẽ hành động kiềm chế hơn và cố gắng kiềm chế sườn phía Đông Âu của mình - các nước Baltic.

Nhưng đối với chính Lithuania, quyết định này tạo ra những rủi ro bổ sung. Nó làm tăng mức độ leo thang và biến các nước Baltic thành mục tiêu tấn công".