Khi nào miền Bắc xuất hiện mưa rào, nắng nóng dịu dần?

Duy Anh |

Theo dự báo, khoảng ngày 16-17/4, nắng nóng tại khu vực Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng dịu dần.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (10/4), vùng thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng nên nắng nóng trải rộng trên hầu khắp các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ.

Cơ quan khí tượng cũng phát bản tin dự báo thời tiết trong 10 ngày tới cho thấy, từ nay đến ngày 12/4, các khu vực trên cả nước tiếp diễn tình trạng ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khoảng từ ngày 14-15/4, nắng nóng tại khu vực Tây Bắc Bộ có khả năng dịu dần.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ ngày 13/4 có nắng nóng cục bộ. Khoảng ngày 16-17/4, khả năng có mưa rào và dông rải rác, nắng nóng dịu dần.

Khoảng ngày 16-17/4, nắng nóng tại khu vực Trung Bộ có khả năng dịu dần.

Khi nào miền Bắc xuất hiện mưa rào, nắng nóng dịu dần? - Ảnh 1.

Khoảng cuối tuần sau, Bắc Bộ sẽ có mưa, nắng nóng giảm dần Ảnh minh hoạ (Báo Công an nhân dân).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 10 và ngày 11/4

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-38 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-36 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 25-40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 20-37 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-37 độ.

