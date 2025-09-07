Khi con bị cuốn vào trò lừa tống tiền qua mạng: Phụ huynh cần làm gì ngay?

Đêm 3/9, gia đình nữ sinh 18 tuổi ở Hải Phòng nhận cuộc gọi lạ, kẻ gian dọa “bán con sang Campuchia” nếu không chuyển 50 triệu đồng. Thay vì làm theo, họ lập tức trình báo công an. Nhờ vậy, sau 5 giờ truy tìm, công an phát hiện nữ sinh đang ở nhà nghỉ do chính đối tượng lừa hướng dẫn.

Theo thống kê từ Công an TP HCM, thời gian gần đây, đơn vị này đã giải cứu 28 người bị "bắt cóc online". Đầu tháng 8, lực lượng công an giải cứu nhiều nữ sinh viên bị lừa gạt bán sang nước ngoài.

Thủ đoạn "Bắt cóc online” thời gian gần đây đã đã diễn ra tại nhiều địa phương, không riêng gì tại Hải Phòng, TP HCM, Quảng Ninh.

Với thủ đoạn mới này của tội phạm, không ít phụ huynh vì quá sợ hãi đã chuyển hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng trước khi báo công an. Chỉ trong tháng 8 vừa qua, nhiều vụ giả danh công an, viện kiểm sát đã khiến nạn nhân mất từ 200 đến 500 triệu đồng.

Nhà chức trách từng nhiều lần khẳng định: “Không có cơ quan nhà nước nào yêu cầu người dân chuyển tiền qua điện thoại. Mọi yêu cầu xử lý đều phải có giấy triệu tập chính thức.”

Các bước phụ huynh cần làm ngay khi nhận cuộc gọi tống tiền:

Giữ bình tĩnh, tuyệt đối không vội vàng chuyển tiền.

Liên hệ trực tiếp với con qua nhiều kênh khác nhau (điện thoại, bạn bè, thầy cô).

Báo ngay công an gần nhất, cung cấp số điện thoại gọi đến và các thông tin liên quan.

Giữ lại bằng chứng cuộc gọi, tin nhắn để phục vụ điều tra.