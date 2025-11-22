Kíp chiến đấu Nga với lựu pháo Giatsint-B hoạt động gần Kupyansk.

Không nhường chiến thắng

Alexey Leonkov chia sẻ với hãng RIA rằng thành phố Kupyansk mới được quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn là một địa điểm chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt đối với nỗ lực chiến tranh của Ukraine.

Ông Leonkov giải thích rằng Kupyansk là một phần của chuỗi "thành phố pháo đài", những trung tâm đô thị mà quân đội Ukraine phải quyết giữ bằng mọi giá.

Một khi những pháo đài này sụp đổ, không gì có thể ngăn cản bước tiến của quân đội Nga và lực lượng quân sự Ukraine sẽ không thể sử dụng thường dân làm lá chắn sống.

"Chúng tôi đang chiến thắng và sẽ không nhường chiến thắng của mình cho bất kỳ ai", chuyên gia Leonkov nhấn mạnh.

Ông cho rằng các sáng kiến 'hòa bình' mới nhất làm nổi bật thực tế này vì các cường quốc phương Tây lo ngại rằng chiến tuyến của Ukraine có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Vì vậy, phương Tây đang cố gắng hết sức để tránh kịch bản này và bảo vệ Quân đội Ukraine, sử dụng các biện pháp ngoại giao nhằm ngăn chặn hoặc ít nhất là làm chậm bước tiến của Nga.

Vị chuyên gia này chỉ ra rằng mối lo ngại của họ là dễ hiểu vì chiến dịch mùa đông sắp tới sẽ là một thảm họa hoàn toàn đối với Ukraine.

Không có tán lá để ẩn náu khỏi máy bay không người lái trinh sát, lực lượng Ukraine sẽ trở thành mục tiêu dễ dàng cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga, những người sẽ liên tục tấn công các vị trí tiền tuyến và hậu phương của Ukraine một cách không thương tiếc.

"Giờ đã đến lúc bất kỳ dấu hiệu nhiệt nào cũng cho thấy sự hiện diện của quân đội hoặc thiết bị quân sự. Do đó, thương vong của quân đội Ukraine sẽ tăng theo cấp số nhân", học giả Leonkov nói.

Ông nói thêm rằng quân đội Ukraine không còn có thể ngăn chặn lực lượng Nga nữa khi đối mặt với tình trạng thiếu thuốc nổ cần thiết để rải bãi mìn mới cũng như thiếu đội ngũ điều khiển máy bay không người lái lành nghề.

Việc nên làm

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nhấn mạnh vào hôm 21 tháng 11 rằng hiệu quả hoạt động của quân đội Nga sẽ thuyết phục Ukraine rằng tốt hơn là nên đàm phán và thực hiện ngay bây giờ, thay vì để sau.

"Hoạt động hiệu quả của lực lượng vũ trang Nga sẽ thuyết phục Tổng thống Zelensky và chính quyền của ông rằng tốt hơn là nên đàm phán và thực hiện ngay bây giờ, tốt hơn là thực hiện ngay bây giờ", ông Peskov nói với các phóng viên.

Người phát ngôn cũng cho biết hành động của lực lượng vũ trang Nga là nỗ lực ép buộc ông Zelensky phải tìm kiếm giải pháp hòa bình, đồng thời nói thêm rằng bất kỳ hành động nào tiếp theo đều vô nghĩa và nguy hiểm cho Ukraine.

"Không gian để Tổng thống Zelensky đưa ra quyết định đang bị thu hẹp khi ông ấy mất lãnh thổ trong các hành động tấn công của lực lượng vũ trang Nga", phát ngôn viên Peskov nói thêm.

Cũng theo vị phát ngôn viên này, Mỹ có một số ý tưởng liên quan đến giải pháp cho Ukraine, nhưng hiện tại vẫn chưa có thảo luận cụ thể nào.

Về phần mình, Nga sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán hòa bình vì thành công của chúng, chứ không phải vì lợi ích của tiến trình này.

Để tiến trình này được thực hiện một cách hiệu quả, một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump là cần thiết.

Cùng với đó, Nga và Mỹ chưa đạt được nhiều tiến triển trong việc loại bỏ những vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ song phương.

Hiện Moscow sẵn sàng đối thoại về giải quyết vấn đề Ukraine dựa trên các cuộc thảo luận diễn ra tại Anchorage.