Bài viết của tác giả Lưu Đan trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)

Khi mạng xã hội tràn ngập những bài phỏng vấn học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi đại học Trung Quốc năm 2017, tôi đã đọc không sót bài nào. Từ những học sinh đạt thành tích top đầu tỉnh, top đầu thành phố đến các em có điểm cao trong từng môn, mỗi người lại chia sẻ những bí quyết đáng giá khác nhau. Tôi đã khảo sát câu chuyện của gần 100 thí sinh và rút ra được 5 điểm chung sau của họ:

Có sở thích khác ngoài học tập

Bên cạnh việc học, các học sinh giỏi thường chia sẻ thêm ít nhất một niềm đam mê cuộc sống. Có em nói bản thân thích vẽ, có học sinh chia sẻ về sở thích nghe nhạc, chạy bộ mỗi khi căng thẳng. Ngoài lớp học, các em cũng tham gia các hoạt động tổ chức sự kiện hoặc đóng góp cho các dự án cộng đồng.

“Điểm thi và thành tích học tập rất quan trọng nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể học thêm những điều bổ ích bên ngoài khuôn viên trường học”, một thí sinh họ Hứa thi đỗ Đại học Bắc Kinh cho biết.

Học sinh này từng bị giáo viên phàn nàn về sở thích đọc truyện tranh, nhưng mẹ cô cho rằng đọc truyện tranh không sai, quan trọng là cần có sự cân bằng giữa việc học và đam mê bên ngoài. Như vậy, các em mới có thể hạnh phúc và phát triển toàn diện.

Tình yêu thương từ bố mẹ, thầy cô là nền tảng của thành công

Hầu hết các học sinh giỏi này đều mô tả bố mẹ “thoải mái, tin tưởng con và giống như bạn bè”. Một thí sinh đạt học bổng du học nước ngoài chia sẻ: “Sự quan tâm, đồng hành của bố mẹ là động lực để em chinh phục các mục tiêu trong học tập. Không ai thúc ép em nhưng em không muốn phụ lòng gia đình nên đã không ngừng nỗ lực. Sống xa nhà, điều em nhớ nhất là những bữa cơm cả gia đình quây quần. Em có thể kể về một ngày của mình ra sao, được bố mẹ lắng nghe và động viên”.

Thí sinh có điểm thi môn Văn cao nhất tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) năm đó tên Lâm Văn Văn vốn không phải học sinh xuất sắc. Cô từng đứng áp chót trong kỳ thi tuyển sinh trung học, trải qua năm lớp 10 một cách chật vật. Chỉ sau khi cô giáo phát hiện điểm mạnh của Văn Văn và kiên nhẫn hướng dẫn, nữ sinh này mới lấy lại hứng thú học tập. Sau khi nhận kết quả thi, Lâm Văn Văn đã viết thư cảm ơn để bày tỏ lòng biết ơn với người giáo viên này.

Thích đọc sách, tự tìm tòi

Sau khi tìm hiểu về những thí sinh đạt điểm cao môn Văn, tôi nhận ra các em đều có đam mê trong việc đọc sách. Học sinh Tôn Tĩnh Ngôn đạt điểm gần như tuyệt đối trong môn Văn chia sẻ việc đọc sách là chìa khóa để học tốt và mở rộng tư duy, phát triển khả năng cảm thụ ngôn ngữ, đồng thời nâng cao kỹ năng viết lách.

Tôn Tĩnh Ngôn thích đọc truyện cổ tích và ngụ ngôn từ nhỏ, lớn lên cô vẫn giữ thói quen này và có được thành tích đáng nể ở các môn xã hội. Bên cạnh đó, nữ sinh còn có thói quen đặt câu hỏi, tự khám phá những vấn đề mình quan tâm thay vì tiếp thu kiến thức một cách thụ động. Nhờ đó, những dẫn chứng văn học và tư duy của Tĩnh Ngôn được đánh giá cao.

Phương pháp giáo dục phù hợp với năng khiếu, tính cách

Các phụ huynh nuôi dạy trẻ xuất sắc đều hiểu rằng giáo dục không nên rập khuôn mà cần linh hoạt theo đặc điểm của mỗi đứa trẻ.

Học sinh đạt điểm cao môn Toán Ngô Tử Vĩ cho biết cậu và chị gái có thế mạnh ở những môn học khác nhau. Chị gái thích nghệ thuật còn Tử Vĩ đam mê các con số. Bố mẹ Tử Vĩ dành thời gian đưa con gái đến các lớp học nhạc và vẽ tranh, tìm kiếm tài liệu, mua sách để cùng giải đề Toán với con trai. Nhờ được trau dồi đúng hướng, cả hai chị em đều đạt thành tích cao trong lĩnh vực họ theo đuổi.

Thủ khoa tỉnh tên Trương Hằng từ nhỏ vốn là một đứa trẻ hiếu thắng, tự tin, đôi khi không kiềm chế được sự tự mãn. Chính vì điều này, mỗi khi cậu đạt được thành tích tốt, bố không chỉ động viên mà còn góp ý cả những điểm thiếu sót của con. Trương Hằng cho rằng cách dạy con này có phần khác biệt so với các bạn cùng trang lứa nhưng lại giúp cậu trưởng thành và điềm tĩnh hơn.

“Bố hiểu rõ những lời khen sẽ chỉ khiến tôi ngày càng tự mãn về bản thân nên ông đã đóng vai một người cha nghiêm khắc, cho tôi thấy những điều bản thân chưa làm được để tiếp tục nỗ lực”, Trương Hằng nói.