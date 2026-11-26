Bạn bè, gia đình đều vỡ oà hạnh phúc khi Khánh Vân báo tin vui.

Mới đây, Hoa hậu Khánh Vân khiến mạng xã hội xôn xao khi chính thức thông báo tin vui sắp có thêm thành viên. Cô và ông xã Long Nguyễn đã giữ kín niềm vui trong nhiều tháng, chỉ quyết định chia sẻ khi mọi thứ ổn định. Đáng chú ý, nàng hậu còn đăng tải đoạn clip ghi lại phản ứng của người thân, bạn bè khi biết gia đình sắp đón thêm thành viên mới.

Trong video, bố mẹ Khánh Vân không giấu được sự xúc động và hạnh phúc. Mẹ nàng hậu còn ôm con rể vô cùng thân thiết để gửi lời chúc mừng. Hội bạn thân của cô như Ngọc Châu, Xuân Hạnh, Thiên Ân... cũng hào hứng khi chứng kiến chiếc que thử thai hai vạch, thậm chí có người suýt bật khóc vì quá vui mừng.

Clip: Phản ứng của bạn bè, gia đình khi hay tin Khánh Vân mang thai

Tuy nhiên, khoảnh khắc gây chú ý hơn cả lại đến từ Minh Khôi - con trai riêng của Long Nguyễn. Khánh Vân chủ động thông báo với bé: "Mẹ Bi chúc mừng con nha, con lên chức anh hai rồi". Nghe mẹ nói, cậu bé không giấu được vẻ bất ngờ, thích thú hỏi ngược lại: "Mẹ có bầu, có bầu hả?", sau đó rơm rớm nước mắt.

Chứng kiến phản ứng của con trai, Khánh Vân và ông xã lập tức ôm bé vào lòng. Khoảnh khắc cả gia đình quây quần, chia sẻ niềm vui khiến nhiều người xúc động. Qua những tương tác tự nhiên này, khán giả cũng phần nào cảm nhận được sự gần gũi trong mối quan hệ giữa nàng hậu và con riêng của chồng.

Khánh Vân vừa ôm Minh Khôi vừa hào hứng thông báo bé lên chức

Khánh Vân thân thiết với con trai riêng của Long Nguyễn

Mối quan hệ thân thiết giữa Khánh Vân và con trai riêng của chồng

Long Nguyễn và Khánh Vân đã đồng hành bên nhau từ năm 2019, tuy nhiên cả hai chỉ công khai chuyện tình cảm sau khi nam nhiếp ảnh gia cầu hôn. Ông xã của nàng hậu từng trải qua một cuộc hôn nhân và có con trai riêng tên Minh Khôi, hiện 12 tuổi. Trong gia đình, Khánh Vân xưng hô là "Mẹ Bi", đồng thời thường gọi bé bằng cái tên thân thương "con trai cưng".

Mối quan hệ này từng được thể hiện rõ trong đám cưới của Khánh Vân và Long Nguyễn. Trong ngày vui của bố, Minh Khôi đảm nhận vai trò bê khay sính lễ mang đến nhà gái. Theo chia sẻ từ người thân, cậu bé vô cùng háo hức, còn khoe với mọi người về việc được làm rể phụ trong đám cưới của bố.

Trước quan khách, Minh Khôi còn gửi lời chúc phúc đến bố và mẹ kế: "Chúc mừng ba Long đã tìm được người vợ tuyệt vời như mẹ Bi (Khánh Vân - PV). Con cũng rất vui khi mẹ Bi tìm được người chồng như bố Long. Con mong hai người luôn yêu thương, không bao giờ xa nha". Lời nhắn nhủ đáng yêu này từng khiến nhiều người dành sự quan tâm cho cách gia đình nhỏ của nàng hậu gắn kết với nhau.

Khánh Vân xưng hô với con riêng của chồng là "mẹ Bi", cả hai cũng thoải mái thể hiện tình cảm với nhau

Bố mẹ của Khánh Vân cũng dành tình cảm đặc biệt cho Minh Khôi

Trước những ý kiến trái chiều xoay quanh quyết định kết hôn với người đàn ông từng đổ vỡ hôn nhân, Khánh Vân từng thẳng thắn bày tỏ quan điểm: "Mỗi người trong chúng ta đều có lựa chọn riêng của mình, hạnh phúc riêng của mình, quan trọng là phải biết bạn muốn gì, cần gì và điều gì sẽ khiến cho bạn hạnh phúc. Đối với Vân, có một điều khiến Vân hạnh phúc chính là câu nói: Bằng lòng với hiện tại, đó là hạnh phúc. 6/12/2024 – Câu chuyện tình yêu của Vân bước sang một trang mới. Mỗi khoảnh khắc, mỗi nụ cười trong ngày hôm ấy đều trở thành những ký ức quý giá, ghi dấu sâu trong trái tim Vân".

Sau khi kết hôn, Khánh Vân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc được ông xã yêu thương, chăm sóc. Hiện tại, nàng hậu đang tận hưởng hành trình làm mẹ với nhiều cảm xúc đặc biệt. Trong lời nhắn gửi dành cho em bé, cô viết: "Từ một cô gái nhỏ với bao ước mơ và hoài bão, Mẹ đã gặp Ba, cùng nhau xây dựng tổ ấm và giờ đây đón nhận thiên chức thiêng liêng nhất của cuộc đời: được làm Mẹ và bước vào một hành trình mới, nơi con chính là điều tuyệt vời nhất. Con là kết tinh ngọt ngào của tình yêu của Ba và Mẹ, là món quà nhiệm màu mà cả gia đình đang hồi hộp mong chờ. Từ ngày biết có con, mỗi nhịp chuyển động bé nhỏ, mỗi lần Ba ân cần chăm sóc Mẹ, cùng nhau chuẩn bị cho ngày con chào đời đều trở thành những khoảnh khắc đáng nhớ".

Khánh Vân và chồng sắp chào đón em bé sau 2 năm về chung nhà

Ảnh: FBNV