Sân bay chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/11.

Trung Quốc vừa khánh thành một sân bay khổng lồ với 2 đường băng ở Nội Mông. Đây là cơ sở hạ tầng quan trọng, nhằm giảm áp lực lên mạng lưới hàng không của Bắc Kinh trong điều kiện thời tiết xấu và hỗ trợ kết nối thương mại khu vực.

Sân bay quốc tế Hohhot Shengle bắt đầu hoạt động vào thứ Năm (26/11) tại Hohhot, thủ phủ của Nội Mông. Sân bay này thay thế sân bay quốc tế Hohhot Baita cũ, vốn bị hạn chế bởi sự phát triển đô thị xung quanh và không có nhiều không gian để mở rộng.

Theo Nhân dân Nhật báo, sân bay có nhà ga rộng 320.000 mét vuông. Con số này nhỉnh hơn tổng diện tích nhà ga T1 và T2 của sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) là 315.000 mét vuông.

Sân bay Hohhot Shengle gồm 2 đường băng dài lần lượt 3.400 và 3.800 mét, và chỗ đậu cho 130 máy bay. Tổng vốn đầu tư là 23,11 tỷ nhân dân tệ (81,8 nghìn tỷ VNĐ).

Theo nguồn tin, sân bay có công suất thiết kế 28 triệu hành khách, 320.000 tấn hàng hóa và 244.000 lượt cất cánh và hạ cánh của máy bay thương mại mỗi năm.

Tại Trung Quốc, các sân bay quy mô như vậy thường được xây dựng ở các trung tâm kinh tế. Mặc dù Hohhot không có tầm ảnh hưởng kinh tế của các trung tâm hàng không lớn, nhưng các nhà phân tích cho rằng vị trí gần Bắc Kinh đồng nghĩa với việc nó có thể hấp thụ lượng giao thông dư thừa từ thủ đô.

Li Hanming, một nhà phân tích hàng không dân dụng độc lập, cho biết Hohhot đủ gần Bắc Kinh để tiếp nhận các máy bay lớn phải chuyển hướng từ thủ đô hoặc thành phố cảng Thiên Tân gần đó khi bão hoặc tầm nhìn kém làm gián đoạn hoạt động. Hohhot và Bắc Kinh cách nhau 410 km.

Ông Li cho biết, các sân bay khác ở khoảng cách tương tự từ Bắc Kinh đều quá nhỏ để tiếp nhận các loại máy bay như Airbus A350 và Boeing 747.

Báo Nhân dân Nhật báo mô tả sân bay mới này là "một trong những sân bay thay thế chính trong cụm sân bay Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc". Hai sân bay quốc tế của Bắc Kinh đã phục vụ gần 788.000 lượt chuyến bay vào năm ngoái.

Cơ sở mới này cũng nhằm mục đích tăng cường liên kết khu vực với các nước láng giềng và hỗ trợ thương mại xuyên biên giới. Tờ Nhân dân Nhật báo mô tả Cảng hàng không quốc tế Shengle là "nút giao thông quan trọng" cho Sáng kiến Vành đai và Con đường, chiến lược cơ sở hạ tầng toàn cầu của Bắc Kinh, liên kết hơn 150 nền kinh tế đối tác thành một mạng lưới thương mại tập trung vào Trung Quốc.

Mặc dù đóng vai trò là đầu mối dọc theo các tuyến đường thương mại với Mông Cổ và Nga, hoạt động hậu cần xuyên biên giới của khu tự trị Nội Mông hiện nay chủ yếu phụ thuộc vào các hành lang đường bộ.

Mayur Patel, người đứng đầu khu vực châu Á tại công ty nghiên cứu thị trường OAG Aviation của Anh, cho biết sân bay mới có tiềm năng hỗ trợ sự phát triển của các ngành công nghiệp và dịch vụ vận tải hàng không xung quanh, phù hợp với các mục tiêu rộng lớn hơn của sáng kiến Vành đai và Con đường.

Theo SCMP