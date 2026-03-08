Khánh Ly: "Tôi có thể ra đi 5 phút sau"

Mới đây, danh ca Khánh Ly đã có mặt tại Hà Nội và xuất hiện trong buổi lễ ra mắt cuốn sách Hát cùng nguồn cội – Chân dung Khánh Ly.



Dự án do tiến sĩ Bùi Quang Ngọc làm chủ nhiệm; doanh nhân – ca sĩ Quang Thành giữ vai trò chủ biên và thực hiện.

Tới dự buổi lễ có sự góp mặt của Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng,

Tại đây, nữ danh ca chia sẻ: "Tôi tự hào vì là người Hà Nội. Tôi là người Hà Nội, là người Việt Nam.

Tôi chưa làm được gì lớn lao cho đất nước, nhưng tôi không bao giờ làm bất cứ điều gì để làm tổn hại tới hai chữ Việt Nam.

Tôi muốn làm những điều tốt nhất trong đời sống của mình và cho các con tôi sau này. Dù ở đâu tôi cũng dạy cho các con tôi về Việt Nam, để các con tôi thấy được rằng quê hương của chúng và mẹ chúng rất đẹp.

Tôi muốn thực hiện dự án này vì ở tuổi của tôi, sức khỏe hiện tại của tôi, tôi có thể đi bất cứ lúc nào. Tôi có thể ra đi 5 phút sau, thậm chí 5 giây sau. Điều đó không ai có thể biết được.

Tôi xin phép các anh chị, nếu tôi có làm điều gì chưa đúng, nếu tôi không thể đẹp hơn được, không thể hát hay hơn được, cũng xin bỏ qua cho tôi".

Bà tâm sự thêm: "Đây là niềm vui quá lớn. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc, giàu có nhất trên thế gian này vì không phải ai cũng được mọi người thương như thế. Từ khắp ba miền, tôi đi đến đâu cũng được mọi người yêu thương, giúp đỡ.

Bất cứ điều gì tôi xin, tôi hỏi mọi người cũng đều cho tôi. Tôi nghĩ mình quá may mắn, được quá nhiều điều. Tôi không còn hối tiếc gì nếu có phải đi ngay bây giờ. Đời một người không nên được quá nhiều như thế này.

Tôi không tham lam, ông Trịnh Công Sơn nói rồi, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Nhờ những lời dạy bảo của ông Trịnh Công Sơn mà tôi cố gắng sống tử tế.

Có lẽ vì thế mà tôi được nhiều người thương. Họ thương tôi, sợ tôi bị thiệt thòi nên đã làm chương trình này cho tôi, một người không may từ nhỏ, từ trong gia đình, tới giờ vẫn lận đận. Đây là phần thưởng quá lớn với tôi.

Để có được phần thưởng này ngày hôm nay, tôi biết có nhiều cay đắng lắm. Có người thích nhưng cũng có người không thích tôi. Nhiều khi tôi cũng không biết phải làm thế nào cho vừa lòng tất cả mọi người, mang lại cho mọi người nụ cười. Nhưng thôi, trời cho thế nào thì được thế đó. Cũng như các anh chị hôm nay, thương tôi thế nào, tôi xin nhận thế đó. Các anh chị cho tôi nợ, vì nợ tiền thì trả được còn nợ ân tình thì tôi không trả được".