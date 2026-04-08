Khánh Ly: "Ngoài quê hương của mình ra thì đời sống ở đâu cũng khó khăn"

Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly - hát cùng cội nguồn, danh ca Khánh Ly đã tâm sự về cuộc đời và sự trở về của mình. Bà nói: "Tôi đã sống những ngày xa quê hương trong suốt nhiều năm. Dĩ nhiên, ngoài quê hương của mình ra thì đời sống ở đâu cũng khó khăn.

Nhưng đối với tôi, những khó khăn đó lại càng làm cho tôi nhớ lại những chặng đường mình đã đi qua trước đó với ông Trịnh Công Sơn.

Ngày đó, tôi chỉ có 10 bài hát, chỉ với 10 bản tình ca của ông Trịnh Công Sơn mà tôi đã đi qua một thời gian hạnh phúc như thế nào. Thời gian đó đủ dài cho một đời người.

Những ca khúc của anh Trịnh Công Sơn, những bản tình ca đã tạo nên nguồn cảm hứng, suy nghĩ mới mẻ trong giới sinh viên, học sinh, người trẻ thời đó. Hành trình đi hát cùng anh Trịnh Công Sơn thực ra chẳng mang lại cho tôi tiền tài, cơm áo nhưng nó mang lại cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc được hát".

Trịnh Công Sơn là người phát hiện và rèn giũa giọng hát của Khánh Ly, biến một ca sĩ phòng trà thành "Nữ hoàng chân đất". Ngược lại, Khánh Ly là người chuyển tải thành công nhất cái hồn của nhạc Trịnh đến với công chúng.

Tiếp đó, Khánh Ly chia sẻ: "Trong suốt cuộc đời, tôi chỉ có thể làm được một việc khả dĩ được tất cả mọi người chấp nhận và làm suốt 70 năm qua là hát.Cho đến bây giờ, nếu có điều gì tôi không thể quên được thì là căn nhà mà tôi đã cách xa nhiều năm.

Tình yêu âm nhạc trong tôi đến từ cha tôi. Ngày đó tôi hay đứng cuối ngõ nghe cha tôi hát rồi hát theo, không hiểu sao nhạc cứ tự nhiên trong đầu tôi. Tôi ước ao được gặp lại cha tôi. Dường như đó là tình yêu thương duy nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi rời Hà Nội năm 10 tuổi. Xin Hà Nội hãy giữ giùm tôi những điều đẹp đẽ nhất. Tôi hãnh diện vì đã là một người con Hà Nội".

Được biết, danh ca Khánh Ly mới trở về nước sau hơn một năm bị đột quỵ. Ở tuổi 81, bà vẫn khỏe mạnh và nói chuyện lưu loát.