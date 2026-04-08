Khánh Ly: "Ngoài quê hương của mình ra thì đời sống ở đâu cũng khó khăn"

Tùng Ninh |

"Tôi đã sống những ngày xa quê hương trong nhiều năm", Khánh Ly nói.

Vừa qua, tại chương trình Chân dung Khánh Ly - hát cùng cội nguồn, danh ca Khánh Ly đã tâm sự về cuộc đời và sự trở về của mình. Bà nói: "Tôi đã sống những ngày xa quê hương trong suốt nhiều năm. Dĩ nhiên, ngoài quê hương của mình ra thì đời sống ở đâu cũng khó khăn.

Nhưng đối với tôi, những khó khăn đó lại càng làm cho tôi nhớ lại những chặng đường mình đã đi qua trước đó với ông Trịnh Công Sơn.

Ngày đó, tôi chỉ có 10 bài hát, chỉ với 10 bản tình ca của ông Trịnh Công Sơn mà tôi đã đi qua một thời gian hạnh phúc như thế nào. Thời gian đó đủ dài cho một đời người.

Những ca khúc của anh Trịnh Công Sơn, những bản tình ca đã tạo nên nguồn cảm hứng, suy nghĩ mới mẻ trong giới sinh viên, học sinh, người trẻ thời đó. Hành trình đi hát cùng anh Trịnh Công Sơn thực ra chẳng mang lại cho tôi tiền tài, cơm áo nhưng nó mang lại cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc được hát".

Trịnh Công Sơn là người phát hiện và rèn giũa giọng hát của Khánh Ly, biến một ca sĩ phòng trà thành "Nữ hoàng chân đất". Ngược lại, Khánh Ly là người chuyển tải thành công nhất cái hồn của nhạc Trịnh đến với công chúng.

Tiếp đó, Khánh Ly chia sẻ: "Trong suốt cuộc đời, tôi chỉ có thể làm được một việc khả dĩ được tất cả mọi người chấp nhận và làm suốt 70 năm qua là hát.Cho đến bây giờ, nếu có điều gì tôi không thể quên được thì là căn nhà mà tôi đã cách xa nhiều năm.

Tình yêu âm nhạc trong tôi đến từ cha tôi. Ngày đó tôi hay đứng cuối ngõ nghe cha tôi hát rồi hát theo, không hiểu sao nhạc cứ tự nhiên trong đầu tôi. Tôi ước ao được gặp lại cha tôi. Dường như đó là tình yêu thương duy nhất trong cuộc đời tôi.

Tôi rời Hà Nội năm 10 tuổi. Xin Hà Nội hãy giữ giùm tôi những điều đẹp đẽ nhất. Tôi hãnh diện vì đã là một người con Hà Nội".

Được biết, danh ca Khánh Ly mới trở về nước sau hơn một năm bị đột quỵ. Ở tuổi 81, bà vẫn khỏe mạnh và nói chuyện lưu loát.

Kim Tử Long làm chuyện sốc nặng ai cũng sợ hãi tột cùng
Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

01:19
Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
