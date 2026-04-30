Khẩn trương triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Khẩn trương lựa chọn tư vấn

Ngày 28/4, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc tại cuộc họp về tình hình triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các tuyến đường sắt khác.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của các Bộ, ban ngành và địa phương trong việc triển khai các dự án đường sắt thời gian qua. Đây là những dự án quan trọng, đóng góp hiệu quả vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Xây dựng và một số bộ, ngành, địa phương. Ảnh: VGP.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ chủ động thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư, đúng thẩm quyền, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan được giao tiếp tục rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, pháp luật về hoạt động đầu tư, quản lý, vận hành khai thác các dự án đường sắt, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, xây dựng, ban hành bổ sung hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về đường sắt (đường sắt tốc độ cao, đường sắt khổ tiêu chuẩn, đường sắt đô thị) phù hợp với điều kiện Việt Nam nhưng tiệm cận được thông lệ quốc tế để áp dụng thống nhất.

Về Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam , Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thành các thủ tục để lựa chọn tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án trong quý II này. Các địa phương khẩn trương quy hoạch để phát huy hiệu quả kinh tế của tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

“Việc lựa chọn đối tác chuyển giao công nghệ cần phải gắn với điều kiện tiên quyết là chuyển giao công nghệ cho Việt Nam”, thông báo nêu rõ.

Khẩn trương tháo gỡ khó khăn các dự án đường sắt đô thị

Về tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng , Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, đánh giá các nội dung nghiên cứu, đề xuất của Tư vấn về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án, bảo đảm hiệu quả dự án, tầm nhìn dài hạn, kết nối các trung tâm kinh tế và đồng bộ các phương thức vận tải

Lưu ý không vì áp lực tiến độ mà xem nhẹ các quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, hiệu quả của dự án, Phó Thủ tướng yêu cầu phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi trường hợp cho cả vòng đời dự án. Trường hợp phải điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án, Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trong tháng 5/2026, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 6 tới.

Về các dự án đường sắt đô thị Hà Nội và TPHCM, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP. Hà Nội và TPHCM phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ ngành liên quan, khẩn trương rà soát tiến độ các dự án đang triển khai. Trong đó, cần tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và công nghệ; bảo đảm các dự án vận hành an toàn, hiệu quả, thích ứng biến đổi khí hậu, đúng quy hoạch được duyệt, có tính kết nối liên vùng và tình hình mới.

Đối với các dự án mới, phải nghiên cứu kỹ lưỡng, lựa chọn công nghệ phù hợp, đồng bộ, có lộ trình đầu tư hợp lý theo khả năng cân đối ngân sách của địa phương, tránh dàn trải.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND 2 thành phố này phải khẩn trương báo cáo Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai các dự án có kế hoạch khởi công trong năm 2026 và những năm tiếp theo của giai đoạn 2026-2030 theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.