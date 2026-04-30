Một điểm nghẽn đang diễn ra trong ngành chăn nuôi Cuba

Tại tỉnh Villa Clara (Cuba), các chuyên gia thú y và nhà khoa học đang tập trung tìm lời giải cho những điểm nghẽn của ngành chăn nuôi do năng suất sinh sản thấp đến thiếu hụt nguồn thức ăn và nhân lực kỹ thuật.

Những nội dung này được đưa ra thảo luận tại hội nghị khoa học CentroVet 2026 do Hiệp hội Thú y Cuba (ACMV) tổ chức, với mục tiêu phục hồi hiệu quả sản xuất trong bối cảnh ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn.

Một trong những vấn đề nổi bật được nhấn mạnh là sự suy giảm số lượng gia súc trong năm qua. Nguyên nhân không chỉ đến từ điều kiện kinh tế, mà còn liên quan đến hiệu quả sinh sản thấp và khoảng cách giữa các lứa đẻ ngày càng kéo dài ở bò cái.

Trong bối cảnh đó, thụ tinh nhân tạo phương pháp từng được xem là "đòn bẩy" để cải thiện giống và gia tăng nhanh số lượng đàn lại đang có dấu hiệu suy giảm.

Sinh sản giảm trong đàn bò tại Cuba.

Theo Tiến sĩ Juan Ramón García Díaz, chuyên gia sinh sản động vật thuộc Đại học Trung ương Marta Abreu ở Las Villas, việc không duy trì được phương pháp này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng di truyền và hiệu quả phát triển đàn gia súc.

Dẫn kết quả nghiên cứu tại một số đơn vị sản xuất và trang trại chăn nuôi ở Villa Clara, ông cho biết các quy trình thụ tinh nhân tạo theo thời gian cố định ở bò sữa chưa động dục đã được triển khai, song hiệu quả còn hạn chế. Nguyên nhân đến từ việc thiếu chuyên gia về sinh lý bệnh sinh sản, cũng như chưa có đầy đủ tài liệu kỹ thuật phục vụ quản lý bò cái và bò tơ trong giai đoạn sinh sản.

Không chỉ dừng ở kỹ thuật phối giống, các chuyên gia cũng chỉ ra những điểm yếu mang tính hệ thống của ngành chăn nuôi Cuba hiện nay. Trong đó, nổi bật là vấn đề dinh dưỡng và quản lý đàn. Thiếu đồng cỏ và nguồn thức ăn thay thế đang khiến nhiều đàn gia súc rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng, kéo theo tỷ lệ tử vong ở bê con gia tăng.

Số liệu thực tế cho thấy, trong tổng số 136.891 con cái sinh sản tại Villa Clara trong năm qua, chỉ có 43.323 ca sinh nở thành công, tương đương hơn 40%. Một số địa phương như Corralillo và Quemado de Güines đạt tỷ lệ cao hơn, song nhìn chung toàn tỉnh vẫn ở mức thấp so với kỳ vọng.

Trước thực trạng này, các chuyên gia cho rằng cần cải thiện đồng bộ từ khâu chăm sóc, nuôi dưỡng đến ứng dụng công nghệ sinh học. Việc tận dụng các nguồn thức ăn giàu protein từ thực vật cho động vật nhai lại non cũng được đưa ra như một hướng đi tiềm năng nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn thức ăn công nghiệp.

Theo Minag