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Khẩn trương tìm kiếm kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng

Viên Minh
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Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm một kiểm lâm viên bị mất tích khi rơi xuống sông Hồng chiều 4/10.

Tối 4/10, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Lào Cai, xác nhận một kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng, đoạn qua phường Lào Cai vào chiều cùng ngày.

Theo vị này, sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng được huy động tổ chức tìm kiếm.

Tuy nhiên, đến 22h cùng ngày, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Thời điểm này trời tối, khiến công tác tìm kiếm trên sông gặp nhiều khó khăn.

Khẩn trương tìm kiếm kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng tại Lào Cai - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng. (Ảnh: L.C.)

Trước đó, chiều 4/10, tổ công tác của Hạt Kiểm lâm khu vực Bát Xát gồm 8 kiểm lâm viên được triển khai tuần tra, tháo dỡ bẫy bắt chim tại bãi soi và dọc hai bên bờ sông Hồng.

Khoảng 13h10 cùng ngày, tổ công tác chia thành hai nhóm. Một nhóm gồm 3 người đưa 3 cây gạo sang bãi Soi sông Hồng để trồng khảo nghiệm.

Nhóm còn lại gồm 5 kiểm lâm viên thực hiện tuần tra, kiểm tra và tháo dỡ lưới bẫy bắt chim dọc tuyến bờ sông Hồng, phía đường An Dương Vương, thuộc địa phận phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đến khoảng 14h20, trong lúc tuần tra, nhóm 5 người phát hiện kiểm lâm viên L.C.T. đang di chuyển trên bờ thì bất ngờ bị trượt chân, ngã xuống sông.

Thời điểm xảy ra sự việc, nước sông sâu và chảy xiết. Do tình huống xảy ra bất ngờ, các thành viên còn lại ở cách xa vị trí ông T. gặp nạn nên không kịp thời ứng cứu.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng được huy động đến hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân. Công an và lực lượng dân quân phường Lào Cai sử dụng cano chuyên dụng, thuyền sắt cùng sào, lưới để rà soát khu vực xảy ra chìm thuyền.

Các lực lượng tổ chức tìm kiếm dọc hai bờ sông Hồng và khu vực xung quanh vị trí thuyền gặp nạn. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm kiểm lâm viên mất tích.

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Tags

kiểm lâm viên

Sông Hồng

Lào Cai

Chi cục Kiểm lâm

bắt chim

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