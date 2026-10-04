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Công an đề nghị hơn 400 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trang Anh
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Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc nộp phạt nguội theo quy định.

Công an tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách phạt nguội mới nhất. Theo đó, trong thời gian từ ngày 16/9/2026 đến ngày 30/9/26, Phòng CSGT Ninh Bình phát hiện 430 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ.

Trong đó, có các lỗi vi phạm như: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe trên đường; Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường.

Phòng CSGT Ninh Bình khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm tín hiệu đèn giao thông, chủ động thắt dây an toàn, tuân thủ tốc độ tối đa cho phép, đi đúng làn đường theo quy định.

Danh sách phạt nguội cụ thể:

STTBiển sốThời gian vi phạmĐịa điểm vi phạmLoại phương tiệnMàu biểnHành vi vi phạm
129A5261716-09-2026 06:37Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
290C1532616-09-2026 07:06Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
390A0067716-09-2026 07:19Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
490A1418516-09-2026 07:22Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
529B4168716-09-2026 08:02Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
650H2285116-09-2026 08:29Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải chở xe máy c.dụngNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
735A4258816-09-2026 08:34Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
835A8208316-09-2026 08:56Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
914H0639716-09-2026 09:08Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
1090C1196716-09-2026 09:22Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
1189H0600616-09-2026 09:44Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
1281H0777516-09-2026 09:59Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô khách giườngNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
1334A1189216-09-2026 10:14Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
1489C3086816-09-2026 10:25Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô chở pallet chứa cấu kiện điện tửNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
1529Y030016-09-2026 10:59Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
1629H0944116-09-2026 11:07Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
1730F7570916-09-2026 11:11Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
1890A0339316-09-2026 11:47Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
1929C3460016-09-2026 13:06Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có cần cẩuNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
2090A0366416-09-2026 13:38Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
2115C1422116-09-2026 14:01Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
2229A0411616-09-2026 14:02Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
2330E8422716-09-2026 14:27Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
2429G0156316-09-2026 14:37Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
2535A7526616-09-2026 15:39Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
2689A4159916-09-2026 15:50Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
2715H3298116-09-2026 15:57Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
2835H0493416-09-2026 17:18Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
2990C0426716-09-2026 17:18Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
3035A7070116-09-2026 17:19Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
3198A0569816-09-2026 17:36Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
3217H0362116-09-2026 17:55Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
3372B0112316-09-2026 19:41Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
3490A0753116-09-2026 22:00Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
3529E2002117-09-2026 01:30Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
3636C4931017-09-2026 06:55Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải bảo ônNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
3729H7153317-09-2026 07:15Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
3835A7859017-09-2026 07:17Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
3989A1998817-09-2026 07:23Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
4090A0971417-09-2026 07:24Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
4135A7521217-09-2026 08:12Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
4290A2013817-09-2026 08:48Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
4330M3679317-09-2026 08:54Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
4415H1594417-09-2026 08:57Ngã 4 QL21A giao đường N2 Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
4535A7220117-09-2026 09:12Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
4630F9507117-09-2026 09:15Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
4719B1458317-09-2026 09:56Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
4815H1638017-09-2026 10:13Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
4990A2430517-09-2026 10:38Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
5029H9093817-09-2026 10:52Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
5190RM0077817-09-2026 11:05Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhSMRM tải chở containerNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
5228A0892417-09-2026 11:11Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
5389A2828817-09-2026 12:20Số 28 đường Lý Thường Kiệt Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
5418C0218017-09-2026 12:37Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
5517C0814117-09-2026 12:46Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
5690A0336017-09-2026 14:06Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
5735A2446617-09-2026 14:10Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
5830E6193617-09-2026 14:11Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
5990C0879117-09-2026 14:51Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
6030E5047717-09-2026 14:54Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
6190A2007517-09-2026 15:18Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
6229N380317-09-2026 15:20Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
6315H0543917-09-2026 15:28Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
6490A2462317-09-2026 22:37Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
6589RM0182417-09-2026 23:17Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhSMRM tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
6630H9542717-09-2026 23:38Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
6718A-188.1518-09-2026 01:06Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
6815K-489.4418-09-2026 02:59Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
6990C-109.0118-09-2026 04:22Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải đông lạnhNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
7035A-615.4418-09-2026 06:50Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
7190H-023.4618-09-2026 08:06Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
7290A-199.6518-09-2026 08:14Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
7390C-124.4818-09-2026 09:11Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
7490A3393918-09-2026 09:26Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
7520C-213.9618-09-2026 10:28Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
7690H-016.5318-09-2026 10:30Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
7718H-002.7818-09-2026 10:58Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
7890A-188.3618-09-2026 11:41Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
7915C-393.5318-09-2026 12:16Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có cần cẩuNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
8018B-013.9818-09-2026 12:39Ngã 4 QL21B +đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
8115K-560.6118-09-2026 12:45Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
8237K5734118-09-2026 13:15Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a. Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
8335A-617.6918-09-2026 13:52Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
8451D-023.3118-09-2026 14:59Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
8518D-006.2818-09-2026 15:28Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
8615C-142.2118-09-2026 16:18Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
8790A-301.8018-09-2026 16:31Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
8889A-697.4018-09-2026 18:00Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
8919H-090.9818-09-2026 21:23Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
9030F-469.7118-09-2026 21:24Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
9190A-172.5118-09-2026 23:25Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
9230G2298618-09-2026 23:41Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
9351B5228219-09-2026 02:02Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh - Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
9490H0189319-09-2026 05:39Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải có cần cẩuNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
9529E8231519-09-2026 05:41Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
9650E0647419-09-2026 06:34Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô chở pallet chứa cấu kiện điện tửNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
9729H2938619-09-2026 06:55Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
9834B1280319-09-2026 08:12Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
9929B0545719-09-2026 08:17Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
10090A0441119-09-2026 08:28Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
10129K0496019-09-2026 08:45Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
10234B0303019-09-2026 09:03Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
10330M7826719-09-2026 09:59Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
10489H1633519-09-2026 10:03Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tảiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
10590C1335719-09-2026 10:08Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
10637H1945019-09-2026 10:10Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô khách giườngNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
10736K4596219-09-2026 10:45Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
10829H4785719-09-2026 10:48Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
10990A1796019-09-2026 10:48Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
11021A0341219-09-2026 11:23Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
11190A2391719-09-2026 11:29Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
11220A2428419-09-2026 11:31Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
11320B1628019-09-2026 11:32Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
11430G9893119-09-2026 11:39Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
11590A2492319-09-2026 11:58Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
11690A0193119-09-2026 12:08Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
11730K5969919-09-2026 12:28Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
11890C1142719-09-2026 12:56Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
11990A2282019-09-2026 13:02Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
12029M309219-09-2026 13:34Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
12135H0478619-09-2026 13:43Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
12218A4978019-09-2026 13:52Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô chở xeNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
12329X739619-09-2026 14:11Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
12430L8756819-09-2026 14:13Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
12516A2627919-09-2026 15:25Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
12690C1284619-09-2026 15:37Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
12718C1338919-09-2026 15:56Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
12829K1180719-09-2026 16:30Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
12935H0377019-09-2026 17:15Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
13028A2690419-09-2026 17:38Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
13130L0145219-09-2026 17:40Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
13290A0373019-09-2026 17:47Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
13390A0996919-09-2026 17:59Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
13499A6954619-09-2026 18:08Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
13530K6453619-09-2026 18:41Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
13635A3317219-09-2026 22:45Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
13729E5248019-09-2026 23:40Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
13835A6937520-09-2026 03:45Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
13930L2156220-09-2026 05:26Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14030H0161420-09-2026 05:34Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14129E2209120-09-2026 06:21Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải đông lạnhNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
14290C1009420-09-2026 06:48Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhXitéc chở xăng, dầuNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14335D0170420-09-2026 06:53Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14490A2790720-09-2026 07:54Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
14590A0271120-09-2026 08:02Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
14635H1290520-09-2026 08:17Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
14735A5845720-09-2026 08:25Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
14834B1275720-09-2026 08:59Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
14930F7740320-09-2026 09:42Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15035A6547920-09-2026 10:03Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
15129E4357820-09-2026 10:58Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
15290A3786420-09-2026 11:05Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15335H1056720-09-2026 11:20Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.6.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h
15435B1599920-09-2026 11:25Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
15589H0908820-09-2026 11:38Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải đông lạnhNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
15690A2177620-09-2026 12:46Ngã 4 đường Nguyễn Chí Thanh + đường QL1A Phường Hà Nam, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15717C2059020-09-2026 13:19Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
15835A6994020-09-2026 13:24Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
15930G3683820-09-2026 13:26Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16090A1853420-09-2026 13:31Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16135A7249720-09-2026 14:03Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16235A7035120-09-2026 15:58Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16329E5249020-09-2026 16:34Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16435A7355620-09-2026 17:15Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
16535H1171920-09-2026 21:53Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16630A8942720-09-2026 23:58Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16729F-023.3821-09-2026 05:09Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô khách giườngNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16890A-106.7321-09-2026 05:38Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
16930K-411.8621-09-2026 05:57Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
17018A-106.9621-09-2026 05:58Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
17135H-070.3421-09-2026 06:16Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
17290A-081.7821-09-2026 07:03Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
17390H-031.0321-09-2026 07:50Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
17490A-237.2721-09-2026 07:54Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
17590A-151.3421-09-2026 07:58Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A, phường Phù Vân (cầu Hồng Phú phía QL1A hướng từ Lý Thường Kiệt ra QL1A, phường Phủ Lý), tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
17630B-237.5321-09-2026 08:24Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải đông lạnhNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
17736B-302.6721-09-2026 09:37Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tảiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
17889C-132.9821-09-2026 11:20Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
17930A-479.4321-09-2026 13:53Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18035A-836.2321-09-2026 14:16Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18130E-832.6021-09-2026 14:24Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18290H-048.6421-09-2026 14:34Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18351F-490.5221-09-2026 14:45Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18420H-045.9121-09-2026 14:49Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
18590C-135.1021-09-2026 15:19Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18690A-304.2021-09-2026 15:40Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18715C-358.3721-09-2026 16:54Ngã 4 ĐT494 + Đường tránh Phủ Lý Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18814C-304.4721-09-2026 16:56Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
18990A-126.6521-09-2026 17:26Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
19036C-503.9621-09-2026 17:30Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
19135A-428.9321-09-2026 17:39Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
19251E0183521-09-2026 17:59Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
19337A4528821-09-2026 18:45Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19430G5656921-09-2026 19:21Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19535A-233.9621-09-2026 21:36Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19690C0305622-09-2026 07:24Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
19730G8853822-09-2026 07:42Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
19890A2567922-09-2026 08:24Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
19918H0185322-09-2026 09:40Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
20090A0384322-09-2026 10:35Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
20114A5599022-09-2026 11:21Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
20290A3050822-09-2026 11:24Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20399A6921122-09-2026 11:35Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
20490A2165022-09-2026 12:01Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
20551C9693522-09-2026 12:30Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
20635A4723022-09-2026 13:50Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
20730G5656922-09-2026 14:11Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
20835A0906022-09-2026 14:49Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
20990A1294222-09-2026 14:58Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
21034A1189222-09-2026 15:40Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
21190A0610222-09-2026 16:09Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
21229KT1037822-09-2026 17:19Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
21390A1585922-09-2026 17:59Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21490A2881622-09-2026 22:35Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21530S410623-09-2026 03:01Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21629H-743.6823-09-2026 03:22Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21735A-697.6323-09-2026 07:04Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
21830K-076.2223-09-2026 07:25Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
21930H-728.2423-09-2026 07:52Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
22029A-231.6623-09-2026 08:01Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
22135A-729.0123-09-2026 08:01Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
22215H-047.1023-09-2026 08:06Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
22390A-079.3923-09-2026 08:20Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
22429C-537.5023-09-2026 08:36Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có cần cẩuNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
22590A-137.6423-09-2026 08:37Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
22635A-735.2823-09-2026 09:16Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
22715C-244.0123-09-2026 09:23Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
22818A-075.4623-09-2026 09:32Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
22936C-163.8523-09-2026 10:41Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
23035A-075.6723-09-2026 10:54Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23135H-036.6923-09-2026 11:10Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
23251R-115.0923-09-2026 11:12Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhSMRM tảiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
23336A-428.7123-09-2026 12:01Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23434A-153.6623-09-2026 12:43Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
23590H-055.1023-09-2026 12:46Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23689A-232.1123-09-2026 12:49Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
23718H-046.4923-09-2026 13:02Trên tuyến đường tránh Phủ Lý Phường Kim Thanh, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
23830A-479.4323-09-2026 13:50Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
23990A-199.8923-09-2026 14:08Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24030L-184.0623-09-2026 14:21Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24190A-254.0623-09-2026 14:22Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24290C-146.8523-09-2026 14:25Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24321A-266.1323-09-2026 14:32Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24414C-242.7123-09-2026 15:28Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24590C-125.1223-09-2026 15:32Ngã 4 QL1A + DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng DT495B đi cao tốc Cầu Giẽ-Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
24629K-031.1523-09-2026 16:27Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
24735A-579.5923-09-2026 19:14Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24835C-180.6523-09-2026 21:19Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
24988A8520524-09-2026 04:07Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
25036A7634024-09-2026 05:57Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
25189C0525224-09-2026 06:46Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải chở mô tô, xe máyNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
25235A6003824-09-2026 07:04Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
25328A2686624-09-2026 07:12Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
25490A3754024-09-2026 07:22Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
25534H0367424-09-2026 07:34Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
25690A-299.3424-09-2026 07:45Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
25730E8326024-09-2026 07:56Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
25815B2996124-09-2026 08:13Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
25990A3064524-09-2026 09:22Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
26029E8659224-09-2026 10:14Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
26130Y412724-09-2026 10:14Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
26235A4759924-09-2026 10:34Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
26330B7605024-09-2026 12:31Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26490A2291724-09-2026 14:11Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
26530F1265124-09-2026 14:38Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
26690A0769924-09-2026 14:43Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
26729C1665124-09-2026 15:02Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
26890A2114724-09-2026 15:16Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
26936C2359824-09-2026 15:20Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
27077E0047224-09-2026 15:35Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô khách giườngNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
27199B3057824-09-2026 15:51Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
27235A6155424-09-2026 16:56Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
27389A3688124-09-2026 16:56Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
27490A1383924-09-2026 19:14Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27535H0651324-09-2026 20:44Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27637K0162524-09-2026 21:58Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27726A2808324-09-2026 22:55Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27830L-330.2525-09-2026 00:11Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
27990A-135.3325-09-2026 07:19Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.5.đ.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h
28090A-081.7825-09-2026 08:09Km34+950 đường nối 2 cao tốc Xã Nam Xang, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.a.Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h
28117C-180.3125-09-2026 11:10Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
28215A-539.7925-09-2026 11:44Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
28315H-302.5125-09-2026 12:17Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
28429H-596.6625-09-2026 12:17Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
28529H-721.6525-09-2026 12:25Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
28629K064925-09-2026 13:01Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi QL1A, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28790A-300.2525-09-2026 13:19Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
28899H-028.6325-09-2026 13:52Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
28929RM0776925-09-2026 14:47Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhSMRM tải chở containerNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
29090G-001.0125-09-2026 15:41Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
29136H-188.4325-09-2026 16:20Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
29215C-247.3625-09-2026 16:23Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
29390A-386.6125-09-2026 16:29Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
29490A-256.9125-09-2026 17:04Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
29590A1726225-09-2026 17:09Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt (QL21A) + đường Lý Thái Tổ Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29651G-892.0125-09-2026 17:15Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
29735H-128.9125-09-2026 17:20Ngã 4 QL1A +DT495B, địa phận xã Thanh Liêm hướng QL1A đi phường Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhÔ tô chở xeNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
29890A-079.5425-09-2026 19:46Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định, trên tuyến QL1A hướng từ Thanh Liêm đi Phủ Lý, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
29930B-021.4525-09-2026 19:51Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc (khu vực gần Bệnh viện Bạch Mai - hướng từ Bình Lục đi Phủ Lý, phường Liêm Tuyền) Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
30029R-535.3025-09-2026 21:25Ngã 4 QL21B + đường T3 - đường T3 hướng đi QL1A, phường Kim Bảng, tỉnh Ninh BìnhSMRM tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
30130G-046.5825-09-2026 22:11Ngã 4 DT975 + QL21B - đường QL21B (thuộc địa phận xã Bình An), đường QL21B đi Nam Định, tỉnh Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
30290H0529726-09-2026 02:49Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30330G4329526-09-2026 06:56Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30429A2316626-09-2026 07:03Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30599C0511026-09-2026 07:41Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30634H0361326-09-2026 07:50Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30790A2762226-09-2026 08:01Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
30850RM0956726-09-2026 08:28Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhSMRM tải chở containerNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
30935A6978726-09-2026 08:33Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
31018C0690826-09-2026 08:44Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31190C1199326-09-2026 09:01Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31229RM0760426-09-2026 09:05Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhSMRM tải chở containerNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
31389C2608626-09-2026 09:37Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31436H2233526-09-2026 09:48Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
31535RM0180926-09-2026 10:04Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhSMRM xi téc chở bụi thép từ lò luyện thépNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
31628A2213826-09-2026 10:10Ngã 4 DT494 + DT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
31729A0411626-09-2026 10:44Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
31835C1689026-09-2026 11:33Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
31990A0790826-09-2026 11:53Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
32089A6972826-09-2026 12:13Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
32135R0246726-09-2026 12:32Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhSMRM tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
32230E8914626-09-2026 13:15Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
32329B3128526-09-2026 13:27Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
32436R0042826-09-2026 15:48Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhSMRM tải có khung muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
32530B3540826-09-2026 16:35Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô chở xeNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
32615R1845626-09-2026 16:37Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhSMRM tải chở containerNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
32790C1255826-09-2026 16:37Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
32890C0725826-09-2026 16:51Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô trộn bê tôngNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
32935A8178926-09-2026 16:52Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
33090C0690226-09-2026 17:11Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có cần cẩuNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
33190A2399626-09-2026 20:01Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
33218A3583127-09-2026 01:03Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
33329E2930827-09-2026 02:05Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
33490A2867027-09-2026 04:25Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
33534C3840327-09-2026 06:40Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
33690A0144527-09-2026 07:08Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
33729G0250427-09-2026 09:12Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
33890T280827-09-2026 09:30Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
33930F9380227-09-2026 10:25Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
34029B4110827-09-2026 10:39Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
34135A6645727-09-2026 10:57Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
34290H0198127-09-2026 11:08Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
34318A4555027-09-2026 11:28Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
34499C1063727-09-2026 11:30Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
34530M5136827-09-2026 11:41Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
34651D0044827-09-2026 12:21Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
34736K1803727-09-2026 13:54Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
34890A3427527-09-2026 14:23Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
34990C0256827-09-2026 14:43Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
35047RM0140527-09-2026 14:46Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhSMRM tải có khung muiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
35120A8826827-09-2026 14:51Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
35229B3128527-09-2026 15:28Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
35388A6514527-09-2026 15:47Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
35490A0654627-09-2026 16:07Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
35512A2451327-09-2026 16:25Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
35620A8387127-09-2026 16:46Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
35790A1746427-09-2026 17:00Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
35890C1148727-09-2026 17:01Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
35930L2372427-09-2026 17:03Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
36035R0226427-09-2026 17:17Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhSMRM tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
36130A0149727-09-2026 19:09Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
36230C8285827-09-2026 20:59Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
36390H0126827-09-2026 22:54Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
36418A4835728-09-2026 00:49Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
36590C1141428-09-2026 06:55Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
36690H0495828-09-2026 07:04Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
36735A5845728-09-2026 07:15Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
36818A3853028-09-2026 07:37Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
36935A4268928-09-2026 07:37Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
37030L6346428-09-2026 09:29Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
37130A2953628-09-2026 11:50Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt (QL21A) + đường Lý Thái Tổ Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
37290C0990028-09-2026 12:09Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô tảiNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
37330F4464628-09-2026 12:32Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
37489H1479028-09-2026 13:54Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
37590A1574128-09-2026 14:29Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
37690A2568828-09-2026 16:21Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
37735H0320128-09-2026 16:53Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
37890C0358228-09-2026 16:56Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
37990D0049928-09-2026 16:56Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
38090A1878728-09-2026 20:04Ngã 5 QL21A + QL37B + Đường 3/2 Xã Bình Mỹ, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen13.9..Người điều khiển xe ô tô vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng;
38135H1125529-09-2026 01:59Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
38272B0112329-09-2026 06:55Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
38329K1844029-09-2026 06:58Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải thùng kínNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
38490A3831429-09-2026 07:30Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
38590C0064729-09-2026 07:43Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
38635A8078329-09-2026 08:18Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
38790A1708429-09-2026 08:35Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
38890D0049929-09-2026 08:43Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
38930B4422529-09-2026 09:04Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
39030E5126929-09-2026 09:31Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a. Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường
39130A6986629-09-2026 10:23Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
39220A4038629-09-2026 10:42Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
39330L3524129-09-2026 10:48Ngã 3 đường QL21B + đường nối 2 cao tốc Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
39415RM0370229-09-2026 11:35Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhSMRM tải chở containerNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
39590RM0081329-09-2026 11:45Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhSMRM tải chở containerNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
39636K8947429-09-2026 12:27Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
39760K8508229-09-2026 13:22Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải pickup cabin képNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
39890H0309729-09-2026 13:39Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
39929E4694929-09-2026 14:31Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
40090C1559929-09-2026 16:04Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
40129D5166829-09-2026 16:11Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
40218F0083229-09-2026 16:22Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
40390A1231529-09-2026 16:24Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
40436C1175429-09-2026 16:40Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
40535H1315629-09-2026 17:08Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhĐầu kéoNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
40630E4749829-09-2026 17:30Ngã 4 QL21B + đường T3 Phường Kim Bảng, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
40729K0535929-09-2026 17:33Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
40835A4530829-09-2026 17:39Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
40935R0248929-09-2026 17:47Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhSMRM tải tự đổNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
41090A2483729-09-2026 17:57Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
41130F0905730-09-2026 01:02Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
41290A1819230-09-2026 01:51Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
41336H2294330-09-2026 04:09Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
41417H0273230-09-2026 05:19Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
41529E7284230-09-2026 05:58Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô conNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
41618A4302130-09-2026 06:26Ngã 4 QL21A giao đường N2 Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
41729F0357430-09-2026 07:21Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô kháchNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
41829B0545730-09-2026 07:26Ngã 5 đường ĐT494B + đường tránh + đường Ngô Gia Tự Phường Phù Vân, Ninh BìnhÔ tô tải VANNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k. Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
41930G8148830-09-2026 07:36Ngã 4 ĐT975 + QL21B Xã Bình An, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
42014A7328930-09-2026 09:23Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
42130M6646830-09-2026 09:52Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
42230F8921230-09-2026 12:07Ngã 3 đường Lý Thường Kiệt + đường QL1A Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
42330E8767630-09-2026 12:49Ngã 4 QL1A + ĐT495B Xã Thanh Liêm, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.1.a.Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường
42498A7261630-09-2026 13:04Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
42529E9212630-09-2026 13:24Ngã 4 ĐT494 + ĐT494B Phường Lý Thường Kiệt, Ninh BìnhÔ tô tải tự đổNền màu vàng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
42690A2466830-09-2026 15:55Ngã 4 đường Hoàng Văn Thụ giao đường Lê Chân Phường Liêm Tuyền, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
42730M6236330-09-2026 16:27Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
42890A0864630-09-2026 17:24Ngã 4 đường QL1A + đường Đinh Tiên Hoàng Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô conNền màu trắng, chữ và số màu đen6.3.k.Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
42918B0236830-09-2026 19:32Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô khách giườngNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
43037H1709830-09-2026 23:25Ngã 4 đường QL1A + đường Nguyễn Thị Định Phường Phủ Lý, Ninh BìnhÔ tô tải có muiNền màu vàng, chữ và số màu đen6.9.b.Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất năm 2026

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.

Mức phạt lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

Công an đề nghị 430 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 1.

Ảnh tạo bởi AI

Công an đề nghị hơn 250 chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Công an đề nghị hơn 400 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 - Ảnh 2.Vụ gian lận điểm thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Giám đốc Sở GD-ĐT và 4 cán bộ giám sát thuộc Bộ GD-ĐT

41 người đã bị khởi tố trong vụ án "có tính chất nghiêm trọng, có tổ chức" này, cùng tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

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