Khán giả Việt kiều Mỹ về nước, chống gậy ra tận mộ một NSƯT để làm việc này

Mới đây, một nữ khán giả lớn tuổi từ Mỹ về đã ra tận Bình Dương để thăm mộ cố NSƯT Vũ Linh. Nữ khán giả đã cao tuổi, phải chống gậy và đi lại khó khăn, cần có người dìu đi. Tuy vậy, bà vẫn cố đến tận mộ nghệ sĩ Vũ Linh để thắp hương.

Mộ nghệ sĩ Vũ Linh

Không những vậy, bà còn xúc động tới mức rưng rưng, suýt bật khóc khi đứng trước mộ nhìn di ảnh cố nghệ sĩ. Bà còn nhiều lần gửi nụ hôn gió tới nghệ sĩ Vũ Linh bằng cách hôn lên tay rồi đặt tay lên bia mộ.

Được biết, nữ khán giả này đã đến thăm mộ nghệ sĩ Vũ Linh vài lần. Hầu như lần nào từ Mỹ về nước bà đều tới mộ cố nghệ sĩ để ghé thăm.

Bà chia sẻ: "Tôi sắp về bên Mỹ rồi nên tranh thủ tới thăm mộ Vũ Linh, vài năm nữa tôi mới lại về nước. Vũ Linh là người tình trong mộng của tôi. Hồi xưa Vũ Linh còn sống cũng ngồi ăn kế bên tôi ở chợ Bến Thành.

Tôi nghe cải lương suốt từ nhỏ, hồi đó xem ông Vũ Linh trên tivi thấy đẹp trai hào hoa quá, ăn vận đẹp nên mê. Năm nay tôi cũng 72 tuổi rồi, mới bị gãy tay nên yếu, đi lại khó khăn".

Được biết, từ khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời và được đặt mộ phần ở Bình Dương, rất nhiều khán giả đã ra tận mộ để thăm ông. Cho đến giờ dù vài năm đã qua nhưng ngày ngày vẫn có khán giả yêu mến Vũ Linh nên tìm ra tận mộ.

Thậm chí, ngay tại khu mộ nghệ sĩ Vũ Linh cũng có một số Youtuber túc trực mỗi ngày trong suốt hơn 3 năm qua để ghi lại mọi khoảnh khắc, sự kiện.

Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Linh, người được mệnh danh là "Ông hoàng cải lương Hồ quảng", là một tượng đài bất hủ trong lòng khán giả mộ điệu Việt Nam. Với vóc dáng hào hoa, đôi mắt biết nói và giọng hát truyền cảm thiên bẩm, ông đã đưa nghệ thuật cải lương chạm đến thời kỳ hoàng kim rực rỡ nhất.

Tên tuổi của ông gắn liền với những vở diễn kinh điển như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài hay Thần nữ dâng Ngũ Linh Kỳ, tạo nên những chuẩn mực về ca diễn cho thế hệ mai sau. Không chỉ sở hữu tài năng xuất chúng, Vũ Linh còn được đồng nghiệp kính trọng bởi sự tận tâm với nghề và tinh thần dìu dắt các nghệ sĩ trẻ. Sự ra đi của ông vào năm 2023 là một mất mát vô cùng lớn lao, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho nền văn hóa nước nhà.

Dẫu cung đàn đã lặng nhưng hình ảnh "anh Năm" hào sảng trên sân khấu vẫn mãi là một phần ký ức tươi đẹp của hàng triệu người hâm mộ. Ông không chỉ diễn một vai kịch mà đã sống trọn một kiếp tằm rút ruột nhả tơ cho đời. Di sản nghệ thuật đồ sộ mà ông để lại sẽ mãi là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn những người yêu mến bộ môn nghệ thuật truyền thống.