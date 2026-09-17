Khám xét nhà riêng của một nữ diễn viên nổi tiếng

9 ngày sau khi Hayden Panettiere qua đời, DEA bất ngờ khám xét nhà riêng của nữ diễn viên tại Los Angeles để tìm kiếm bằng chứng liên quan đến ma túy bất hợp pháp.

9 ngày sau khi nữ diễn viên nổi tiếng Hayden Panettiere qua đời, các đặc vụ Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) đã khám xét nhà riêng của cô tại Los Angeles để tìm kiếm bằng chứng liên quan đến ma túy bất hợp pháp.

Cuộc khám xét diễn ra ngày 25/8 theo lệnh của cơ quan chức năng. Các đặc vụ liên bang tập trung tìm kiếm những bằng chứng có thể liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Panettiere qua đời ở tuổi 36

Hayden Panettiere được phát hiện bất tỉnh vào khoảng 13h50 ngày 16/8 tại Greenville, bang South Carolina. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt và tiến hành hỗ trợ y tế, nhưng nữ diễn viên được tuyên bố tử vong tại hiện trường.

Cảnh sát cho biết cuộc điều tra ban đầu không phát hiện dấu hiệu phạm tội hoặc tình huống đáng ngờ. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng sau đó tiếp tục làm rõ những tình tiết liên quan đến cái chết của nữ diễn viên, trong đó có sự tham gia của DEA.

Panettiere qua đời ở tuổi 36, chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 37 (Ảnh: People)

Brian Hickerson, bạn trai của Panettiere, cùng em trai Zach có mặt tại nhà vào thời điểm nữ diễn viên gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Theo báo cáo của cảnh sát, Hickerson đã cho các sĩ quan xem một "túi thuốc" mà Panettiere đã uống. Chi tiết này được ghi nhận trong hồ sơ vụ việc, nhưng chưa đủ để xác định nguyên nhân cái chết hoặc nguồn gốc của số thuốc.

Narcan cũng được tìm thấy tại nhà riêng của nữ diễn viên. Đây là loại thuốc có chứa naloxone, thường được sử dụng để đảo ngược nhanh tác dụng của opioid trong trường hợp quá liều.

Khám nghiệm tử thi không phát hiện dấu hiệu chấn thương

Ngày 17/8, Văn phòng Giám định pháp y Quận Greenville thông báo đã hoàn tất khám nghiệm tử thi. Kết quả không phát hiện dấu hiệu chấn thương nào có thể góp phần gây ra cái chết. Nhiều khả năng Panettiere dùng thuốc bị quá liều và rơi vào tình trạng ngừng tim.

Tuy nhiên, những thông tin này chưa phải là kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong. Việc DEA khám xét nhà riêng của Panettiere sau đó cho thấy cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm thêm bằng chứng phục vụ quá trình điều tra.

Đáng chú ý, việc nhà chức trách khám xét nơi ở của nữ diễn viên không đồng nghĩa với việc cô đã bị xác định có liên quan đến hoạt động mua bán hoặc sử dụng ma túy bất hợp pháp. Nội dung và mục đích của cuộc khám xét hiện được đặt trong phạm vi điều tra của cơ quan chức năng.

Từng công khai về những khó khăn liên quan đến chứng nghiện

Panettiere từng chia sẻ công khai về những khó khăn trong quá trình đối mặt với chứng nghiện. Những chia sẻ này từng nhận được sự quan tâm của công chúng trong nhiều năm qua. Nữ diễn viên bắt đầu sự nghiệp từ năm 1994 với vai diễn trong series truyền hình One Life to Live của ABC. Sau đó, cô tham gia nhiều bộ phim và chương trình truyền hình, trong đó có Heroes, Nashville, Scream 4 và Scream VI.

Trong Nashville, Panettiere đảm nhận vai Juliette Barnes, một nữ ca sĩ nhạc đồng quê có sự nghiệp nhiều biến động. Vai diễn giúp cô tạo được dấu ấn đáng chú ý trên màn ảnh truyền hình Mỹ. Trước đó, vai diễn trong Heroes cũng đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Panettiere để lại con gái 11 tuổi Kaya. Cái chết của nữ diễn viên ở tuổi 36 gây chú ý trong giới giải trí quốc tế, đặc biệt khi cơ quan chức năng vẫn tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan.

Hiện cuộc khám xét của DEA tại nhà riêng của Panettiere được xác định nhằm tìm kiếm bằng chứng liên quan đến ma túy bất hợp pháp. Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của nữ diễn viên và các vấn đề liên quan đến cuộc điều tra vẫn cần được cơ quan chức năng công bố.