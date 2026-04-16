Khám xét khẩn cấp thu giữ 4.000 hộp thuốc, 790kg viên nang, bắt tạm giam chủ xưởng thuốc Thái Chánh Kiên

Ngày 16-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết trên báo Người lao động rằng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Thái Chánh Kiên, Mã Du Thái và Văn Tất Khang, cùng cư trú tại TPHCM, để điều tra về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện từ cuối tháng 3 khi lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM kiểm tra một phương tiện vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn đang lưu thông trên đường Âu Cơ. Qua khám xét, công an phát hiện nhiều sản phẩm liên quan và tiếp tục mở rộng xác minh.

Hàng nghìn hộp thuốc đông y giả bị thu giữ trong chuyên án của CA TP.HCM. Ảnh: Báo NLĐ

Lần theo manh mối này, cơ quan công an đã mở rộng điều tra, bóc gỡ hàng loạt địa điểm sản xuất, gia công thuốc giả được các đối tượng bố trí tinh vi, ẩn náu sâu trong các khu dân cư nên tiến hành khám xét khẩn cấp. Cảnh sát đã thu giữ hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm, gần 800kg viên nén, viên nang cùng hệ thống máy móc, thiết bị và bao bì in sẵn.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy từ năm 2021, Thái Chánh Kiên đã đứng ra tổ chức sản xuất thuốc đông y khi chưa được cấp phép. Đến khoảng cuối năm 2024, người này bị xác định chuyển sang làm thuốc giả, đồng thời sử dụng bao bì, nhãn mác thể hiện xuất xứ nước ngoài để đưa hàng ra thị trường.

Cơ quan điều tra nhận định Kiên là người giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành hoạt động. Trong vụ án này, Mã Du Thái và Văn Tất Khang được cho là tham gia hỗ trợ ở khâu thiết kế, in ấn bao bì sản phẩm.

Đáng chú ý, the báo Lao Động, một số mẫu sản phẩm bị phát hiện có pha trộn Paracetamol, làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng nếu dùng không đúng chỉ định hoặc tin rằng đây là thuốc có nguồn gốc, chất lượng bảo đảm.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ nguồn cung nguyên liệu, đường đi của hàng hóa, mạng lưới phân phối cũng như vai trò của các cá nhân có liên quan.