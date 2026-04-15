Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Trung Khanh sinh năm 1984

Chi Chi |

Trần Trung Khanh bị bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 15/4/2026, Cơ quan CSĐT – CATP cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng là Trần Trung Khanh, sinh năm 1984, trú quán thôn Chấp Trung 1, xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Văn Phái, sinh năm 1991, ở thôn 6, xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Hải Phòng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trước đó, vào khoảng tháng 4/2025, anh Đoàn Văn Kiên, sinh năm: 1976, trú tại thôn Rỗ, xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng đang xúc đất để tôn nền trang trại nuôi gà ở thôn An Tử xã Khởi Nghĩa, huyện Tiên Lãng cũ thì Nguyễn Văn Phái và Trần Trung Khanh đến gặp anh Kiên và giới thiệu là “nhà báo pháp luật”.

Qua cuộc trò chuyện, Khanh và Phái bảo anh Kiên mua đất về san lấp là trái phép, Khanh có lấy số điện thoại di động của anh Kiên. Khoảng nửa tháng sau, Khanh và Phái lại đến và tiếp tục nói với anh Kiên về việc mua đất về san lấp là trái phép.

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Trung Khanh sinh năm 1984 - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Trung Khanh

Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Trung Khanh sinh năm 1984 - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Văn Phái

Đến chiều ngày 29/12/2025, anh Kiên đang đi xe đạp điện ở thôn An Tử thì con anh Kiên là Đoàn Xuân Anh, sinh năm 1998 (lúc này đang xúc đất thuê cho ông Huỳnh) gọi điện và bảo “Bố ơi có hai chú nào xuống chỗ làm tìm bố”, khi anh Kiên về đến chỗ nhà ông Huỳnh ở thôn An Tử, xã Tiên Lãng thì gặp Phái với Khanh đi ô tô màu trắng đến gặp anh Kiên.

Khanh bảo “dạo này máy xúc của anh làm nhiều thế”, anh Kiên nói: “toàn làm thuê đắp bờ cho người ta”, anh Khanh nói tiếp: “cuối năm rồi, làm nhiều thế này thì đồng hành cùng với em một tý”, nghe thấy thế, ông Huỳnh giải thích: đất này múc lên được 4-5 năm nay rồi, do mưa gió bị chảy xuống nên thuê máy xúc để chở cho em gái.

Sau đó ông Huỳnh đi vào trong nhà. Khanh và Phái tiếp tục nói với anh Kiên về việc xúc đất chuyển đi là trái pháp luật. Do lo sợ bị Khanh và Phái báo chính quyền thu máy xúc nên anh Kiên có đi vào nhà ông Huỳnh vay ông Huỳnh được 3.000.000đ và đem ra đưa cho Khanh.

Tuy nhiên, Khanh yêu cầu đưa số tiền 6.000.000đ nhưng anh Kiên bảo chưa thể vay được nên hẹn 3,4 ngày nữa quay lại sẽ đưa nốt.

Ngày 31/12/2025, Khanh và Phái đến chỗ trang trại nuôi gà của anh Kiên và gọi điện thoại cho anh Kiên về. Tại nhà anh Kiên, chị An (vợ Kiên) đã đưa cho Khanh 3.000.000 đồng, Khanh cầm tiền và đút tiền vào túi quần. Lúc đưa tiền có ông Dương Văn Đỏ dùng điện thoại di động để quay video lại. Sau đó, Khanh và Phái đi về.

Lúc này ông Đỏ có nói với anh Kiên và chị An là “ông đã quay hết rồi, để rồi về ông tính”. Sau đó, ông Đỏ đăng video trên lên mạng xã hội Facebook phản ánh hành vi của Phái và Khanh.

Ngày 10/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng tiến hành đã khởi tố vụ án hình sự Cưỡng đoạt tài sản xảy ra ngày 29 và 31/12/2025 tại xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Tiếp đó, ngày 14/04/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Trung Khanh và Nguyễn Văn Phái để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm trước pháp luật.

