Từ mai, những người dân nào bắt buộc phải xác thực SIM chính chủ qua VNeID, các bước thế nào?

Từ ngày 15/4/2026, Thông tư 08/2026/TT-BKHCN về xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất chính thức có hiệu lực. Điểm mới đáng chú ý là người dùng có thể tự kiểm tra và xác nhận thông tin thuê bao ngay trên ứng dụng VNeID, thay vì chỉ thực hiện qua nhà mạng như trước đây.

Không phải toàn bộ thuê bao đều phải xác thực lại

Theo hướng dẫn mới, doanh nghiệp viễn thông sẽ đối soát dữ liệu thuê bao với hệ thống định danh điện tử. Trên VNeID, người dân có thể tra cứu toàn bộ các số điện thoại đang đứng tên mình ở các nhà mạng, từ đó chủ động xác nhận số nào đang sử dụng và phản ánh các số không phải do mình đăng ký hoặc không còn nhu cầu dùng nữa.

Thông tư mới không áp dụng theo kiểu yêu cầu đồng loạt mọi chủ thuê bao phải đi xác thực lại từ ngày 15/4. Những số điện thoại đã được dùng để đăng ký tài khoản VNeID mức 2, hoặc đã đăng ký bằng thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chip, sẽ không phải thực hiện lại ngay, trừ một số trường hợp phát sinh liên quan đến thay đổi thiết bị từ sau mốc 15/6.

Điều này đồng nghĩa, người dùng chỉ cần thao tác khi có tin nhắn từ nhà mạng hoặc thông báo trực tiếp từ ứng dụng định danh điện tử. Cách làm theo từng đợt được kỳ vọng giúp giảm áp lực cho hệ thống, đồng thời tránh gây xáo trộn cho những thuê bao đã hoàn tất đối soát dữ liệu từ trước.

Thuê bao bị phản ánh sẽ phải xác minh trong 5 ngày

Một điểm đáng chú ý của cơ chế mới là người dân không chỉ xác nhận số mình đang dùng, mà còn có thể phản ánh những thuê bao lạ đứng tên mình. Sau khi tiếp nhận thông tin này, doanh nghiệp viễn thông sẽ liên hệ với số thuê bao bị phản ánh, yêu cầu xác minh và hoàn tất lại thủ tục đăng ký trong vòng 5 ngày. Nếu không thực hiện, thuê bao sẽ bị khóa một chiều; tiếp đó có thể bị khóa hai chiều và thanh lý hợp đồng nếu vẫn không khắc phục.

Quy định này được đưa ra trong bối cảnh nhiều SIM đăng ký từ trước có thể đã bị cho mượn, chuyển nhượng hoặc sử dụng không còn đúng với thông tin chính chủ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến SIM không chính chủ tồn tại kéo dài, trở thành công cụ cho tin nhắn rác, cuộc gọi rác và nhiều hành vi lừa đảo.

Các bước tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID

Hướng dẫn chi tiết các bước tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID do Báo Chính phủ cung cấp:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, tại màn hình Trang chủ hiển thị thông báo, công dân nhấn Truy cập chức năng.

Bước 2: Xác thực bằng passcode hoặc vân tay/ khuôn mặt (tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị)

Bước 3: Nhấn Số điện thoại

Bước 4 Chọn yêu cầu tích hợp

- Nhấn vào yêu cầu để xem chi tiết thông tin

Bước 5.1: Xác nhận tích hợp thông tin

- Công dân kiểm tra các thông tin

- Chọn Đang sử dụng số thuê bao

- Nhấn Xác nhận

Bước 5.2: Xác nhận không tích hợp thông tin

- Công dân kiểm tra các thông tin

- Chọn Không sử dụng số thuê bao

- Nhấn Xác nhận

Bước 6: Xác nhận tích hợp thành công

- Nhấn Quay lại để điều hướng về màn Xác nhận tích hợp thông tin

Bước 7: Màn hình sau khi xác nhận thông tin