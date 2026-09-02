Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thành Anh thu giữ: 1,7545g Heroin; 4,3928g Methamphetamin; 0,4595g Ketamin.

Ngày 26/8/2026, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 04 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, thu giữ hơn 11 gam ma túy các loại, 01 khẩu súng và 07 viên đạn.

Trước đó, ngày 16/08/2026 Công an phường Vũ Phúc phát hiện 02 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà ở của Nguyễn Duy Khánh, SN 1996, địa chỉ tổ dân phố số 9, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên gồm Nguyễn Duy Khánh và Nguyễn Trung Kiên, SN 1996, trú tại tổ dân phố số 8, phường Vũ Phúc. Tiến hành kiểm tra nơi ở của Khánh phát hiện 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Khánh khai nhận, đó là bộ dụng cụ mà tối ngày 15/08/2026 Khánh và Kiên cùng nhau sử dụng ma túy đá tại phòng ngủ của Khánh.

Qua điều tra xác định, ngày 15/8/2026, Khánh và Kiên cùng nhau đi mua ma túy của Trần Thành Anh, SN 1986, trú tại TDP số 3, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên để sử dụng. Công an phường Vũ Phúc tiến hành triệu tập Thành Anh, tại cơ quan Công an, Trần Thành Anh đã khai nhận hành vi bán ma túy cho Khánh và Kiên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thành Anh thu giữ: 08 gói bọc giấy tráng bạc bên trong có chứa chất bột dạng cục màu trắng; 11 túi nilon trong suốt bên trong có chứa chất dạng tinh thể trong suốt; 01 túi nilon trong suốt bên trong có chứa chất dạng tinh thể màu trắng. Qua giám định các chất trên lần lượt là 1,7545g Heroin; 4,3928g Methamphetamin; 0,4595g Ketamin.

Ngoài ra Trần Thành Anh khai đã bán ma tuý cho Ngô Minh Phương, sinh năm 1982, trú tại tổ 8, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên. Công an phường Vũ Phúc đã triệu tập Ngô Minh Phương đến làm việc, tại cơ quan Công an, Ngô Minh Phương đã khai nhận hành vi mua ma tuý của Trần Thành Anh, tự nguyện giao nộp các túi nhỏ, Phương khai là số ma tuý mua của Trần Thành Anh. Qua giám định thu được 3,9965g Methamphetamin; 1,0084g Heroin.

Ngày 26/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với đối với Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Trung Kiên về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý; ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Thành Anh về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Minh Phương về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng Ngô Minh Phương, Nguyễn Duy Khánh, Trần Thành Anh,Nguyễn Trung Kiên (từ trái qua phải) tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Hưng Yên

Điều tra mở rộng, Công an phường Vũ Phúc đã triệu tập 05 đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Văn Diệu, sinh năm 1994, trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 1984 trú tại xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên; Phạm Văn Đồng, sinh năm 1988, trú tại Lam Điền, xã Nam Đông Hưng tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1986 trú tại tổ 15, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Văn Biển, sinh năm 1985, trú tại Trà Vi Bắc, xã Hồng Vũ, tỉnh Hưng Yên để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tiếp tục mở rộng vụ án, Công an phường triệu tập Lại Đức Dũng, SN 1992, trú tại TDP Thắng Cựu, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên để làm việc. Quá trình làm việc, Lại Đức Dũng tự nguyện giao nộp: 01 khẩu súng ngắn nhãn hiệu STREMAMER 2014-RBD9 màu sơn đen; 07 viên đạn. Công an phường đã tiến hành quản lý khẩu súng và số đạn trên để giám định theo quy định. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.