Thi hành lệnh bắt tạm giam giáo viên dạy lái xe ô tô Võ Trường Giang SN 1988

Võ Trường Giang SN 1988 bị bắt tạm giam về tội "lừa đảo chiếm đọat tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bị can để điều tra đối với Võ Trường Giang, sinh năm 1988, quê quán tỉnh Đồng Tháp, nghề nghiệp giáo viên dạy lái xe ô tô, về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình quen biết và giảng dạy lái xe ô tô cho bà Đ.M.D, Võ Trường Giang đã nhiều lần đưa ra các thông tin gian dối về việc bản thân có cổ phần, góp vốn và được phép mua xe ô tô, sân lái để đầu tư vào một trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Để tạo dựng lòng tin và thúc đẩy việc đầu tư, Giang còn đưa ra lời hứa hẹn sẽ trả lợi nhuận cao cho bà D.

Đối tượng Võ Trường Giang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CA Cà Mau

Tin tưởng những thông tin do Giang đưa ra, bà Đ.M.D đã đưa tiền để đầu tư. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định số tiền bà Đ.M.D bị chiếm đoạt trên 01 tỷ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ các tình tiết có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư có dấu hiệu bất thường, nhất là các trường hợp đưa ra cam kết lợi nhuận cao, yêu cầu chuyển tiền hoặc góp vốn dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng.