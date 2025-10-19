HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị My và chồng hờ

Trang Anh |

Sự sống chung với Nguyễn Thị My như vợ chồng ở xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng.

Công an TP Đà Nẵng ngày 19/10 cho biết, công an xã Tây Hồ vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thị My (36 tuổi, trú xã Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và Huỳnh Tấn Sự (35 tuổi, tên thường gọi “Bảo Hiền”, trú thôn Tân Phú, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua công tác trinh sát địa bàn, Công an xã Tây Hồ phát hiện Huỳnh Tấn Sự , là người nghiện đang điều trị Methadone, có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mật phục theo dõi, thu thập tài liệu, chứng cứ về hoạt động của đối tượng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị My và chồng hờ- Ảnh 1.

Nguyễn Thị My (trái) và Huỳnh Tấn Sự - Ảnh: CA Đà Nẵng

Cơ quan công an xác định, Sự sống chung với Nguyễn Thị My như vợ chồng. Đến ngày 10/10/2025, Công an xã đã triệu tập cả hai đối tượng về trụ sở làm việc. Kết quả test nhanh cho thấy cả Sự và My đều dương tính với ma túy đá và đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Sự, lực lượng chức năng thu giữ được 3,36 gam tinh thể rắn màu trắng (nghi là ma túy đá) cùng nhiều tang vật liên quan.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an xã Tây Hồ đã bàn giao Huỳnh Tấn Sự, Nguyễn Thị My cùng toàn bộ tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Bùi Đình Nghĩa
Cảnh báo chiêu lừa đảo phía sau những cuộc gọi nháy máy 1 giâyCảnh báo chiêu lừa đảo phía sau những cuộc gọi nháy máy 1 giây

Cơ quan an ninh khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi đầu số lạ, bỏ qua và không gọi lại những cuộc gọi nháy máy.

Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

tỉnh Quảng Nam

công an TP Đà Nẵng

Phụ nữ

Công an xã Tây Hồ

Huỳnh Tấn Sự

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại