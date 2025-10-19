Bắt tạm giam, khám xét nơi ở của Bùi Đình Nghĩa

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Đình Nghĩa (SN 1994, ở xã Thái Thụy) để điều tra về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an khám xét nơi ở của đối tượng Bùi Đình Nghĩa, thu nhiều tài liệu liên quan - Ảnh: Công an Hưng Yên

Quá trình điều tra xác định, Bùi Đình Nghĩa đã sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để quảng cáo, rao bán các loại văn bằng, chứng chỉ của nhiều trường đại học. Thực tế, số văn bằng, chứng chỉ này được Nghĩa tự làm giả, in ấn ngay tại nhà và thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, gây mất công bằng xã hội. Công an Hưng Yên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia vào các dịch vụ mua bán văn bằng, chứng chỉ giả trên mạng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục làm rõ.