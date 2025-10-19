HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cảnh báo chiêu lừa đảo phía sau những cuộc gọi nháy máy 1 giây

Trang Anh |

Cơ quan an ninh khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi đầu số lạ, bỏ qua và không gọi lại những cuộc gọi nháy máy.

Công an tỉnh Nghệ An mới đây cho biết, lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới đang gia tăng các cuộc gọi nháy máy chỉ kéo dài 1-2 giây từ các đầu số 022xxx, 024xxx, 059xxx.

Khác với trước đây khi các số lạ thường gọi để chào bán bảo hiểm hay mở thẻ tín dụng, hiện các đối tượng chỉ gọi nhanh rồi cúp máy, khiến người dùng tò mò và có thể gọi lại.

Theo cơ quan chức năng, các cuộc gọi này nhằm ba mục đích chính: xác minh số điện thoại còn hoạt động để bán dữ liệu cho bên thứ ba; dụ dỗ người dùng gọi lại các số tính phí cao, đặc biệt số quốc tế; thu thập giọng nói để phân loại theo giới tính, độ tuổi phục vụ các vụ lừa đảo khác.

Đối tượng thường nhắm vào nhóm dễ tổn thương như người cao tuổi, nội trợ, người tìm việc với các kịch bản tinh vi.

Cơ quan an ninh khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi đầu số lạ, bỏ qua và không gọi lại những cuộc gọi nháy máy. Có thể chặn số hoặc thông báo cho nhà mạng về các thuê bao làm phiền.

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng qua điện thoại, kể cả khi đối phương tự xưng là cơ quan chức năng. Không truy cập link lạ hay cài ứng dụng theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo.

