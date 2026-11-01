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Khám xét khẩn cấp nơi ở của người phụ nữ 54 tuổi ở Hà Nội

Trang Anh
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Từ lời khai của H., Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở hiện tại của N.T.H. tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ngày 3/11/2026 cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với N.T.H. (sinh năm 1972, trú tại phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình điều tra xác định, đối tượng đã bán ma túy cho một người đàn ông tại xã Lập Thạch, đồng thời lực lượng chức năng thu giữ hơn 20 gam ma túy các loại tại nơi ở của đối tượng.Trước đó, hồi 13 giờ ngày 18/9/2026, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Công an xã Lập Thạch làm nhiệm vụ tại khu vực đường 24, thuộc thôn Nứa, xã Lập Thạch thì phát hiện một nam giới có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Tiến hành kiểm tra, người này khai tên là T.Đ.H. (sinh năm 1986, trú tại phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

Kết quả kiểm tra nhanh mẫu thử cho thấy H. dương tính với chất ma túy. Làm việc với cơ quan Công an, H. khai nhận đã sử dụng ma túy đá; số ma túy này được H. mua của N.T.H. (sinh năm 1972, trú tại phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội) với giá 500.000 đồng vào ngày 17/9/2026 để sử dụng cho bản thân.

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Đối tượng N. T. H. - Ảnh: Công an Phú Thọ

Từ lời khai của H., ngày 24/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở hiện tại của N.T.H. tại phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ một hộp nhựa màu trắng, bên trong có 4 túi nilon dạng túi zip. Qua kiểm tra ban đầu, 3 túi chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng và 1 túi chứa các viên nén hình tròn màu đỏ, một mặt in nổi ký hiệu “WY”.

Tại cơ quan Công an, N.T.H. thừa nhận đã bán ma túy đá cho T.Đ.H. với giá 500.000 đồng vào ngày 17/9/2026. Lời khai của hai đối tượng phù hợp với nhau và các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra.Ngày 25/9/2026, Cơ quan điều tra tiến hành trưng cầu giám định đối với số chất thu giữ. Kết quả xác định, các viên nén màu đỏ là ma túy, có tổng khối lượng 6,0925 gam; các chất rắn dạng tinh thể màu trắng là ma túy, có tổng khối lượng 14,5548 gam.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với N.T.H. về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

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Khám xét khẩn cấp nơi ở của người phụ nữ 54 tuổi ở Hà Nội - Ảnh 2.Công an xác minh, ngăn chặn giao dịch chuyển tiền như sau

Nhân viên Chi nhánh Ngân hàng đã chủ động liên hệ, thông báo cho Công an xã Tứ Mỹ để phối hợp xác minh, ngăn chặn.

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