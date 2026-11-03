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Lê Hồng Anh SN 1991 đầu thú sau 12 năm trốn truy nã

Trang Anh
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Đối tượng Lê Hồng Anh bị Cơ quan thi hành án, Công an thành phố Hải Phòng phát lệnh truy nã theo Quyết định số 06 ngày 19/02/2014.

Công an TP Hải Phòng cho biết qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Hồng Bàng phối hợp Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã vận động thành công một đối tượng bị truy nã về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức" ra đầu thú sau nhiều năm lẩn tránh.

Trước đó, lực lượng Công an phát hiện thông tin về đối tượng truy nã Lê Hồng Anh (sinh năm 1991; đăng ký thường trú tại phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng). Đối tượng Lê Hồng Anh bị Cơ quan thi hành án, Công an thành phố Hải Phòng phát lệnh truy nã theo Quyết định số 06 ngày 19/02/2014 về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức".

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Đôi tượng Lê Hồng Anh - Ảnh: Công an Hải Phòng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác kiên trì vận động, giải thích chính sách khoan hồng của Nhà nước, vào hồi 09h30' ngày 02/11/2026, Công an phường Hồng Bàng đã vận động Lê Hồng Anh tự nguyện ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật sau 12 năm trốn truy nã.

Hiện Công an phường Hồng Bàng đang hoàn thiện các thủ tục để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Hải SN 1991
Tags

Lê Hồng Anh

Công an Hải Phòng

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làm giả tài liệu

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