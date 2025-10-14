Khám xét khẩn cấp các địa điểm, bắt Tổng Giám đốc Công ty HIDA Nguyễn Thị Phương Thảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 04 đối tượng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Công ty cổ phần thực phẩm HIDA.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố phát hiện ổ nhóm có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm trên địa bàn Hà Nội.

4 đối tượng trong vụ án. Ảnh: CA TP Hà Nội

Ngày 19/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với cơ quan quản lý thị trường tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh tại nhà máy sản xuất của Công ty CP thực phẩm Hida (gọi tắt là Công ty HIDA) có địa chỉ tại thôn Dền, xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất “biến hóa” thịt trâu giả thành thịt bò nhãn hiệu Hidasan.

Quá trình điều tra xác định, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân - thích sử dụng thịt bò Nhật WAGYU, có vân mỡ nên Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK FOODS VIET NAM) đã liên hệ Công ty HIDA (do Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng Giám đốc) để đặt sản xuất thịt bò giả.

Đối tượng Thảo mua thịt trâu (loại kém chất lượng, nhập khẩu từ Ấn Độ) với giá 120.000đ/kg, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường với giá từ 400.000 đồng - 600.000 đồng/kg.

Từ tháng 5/2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, các đối tượng đã cấu kết sản xuất 14 tấn thịt trâu giả thịt bò và tiêu thụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP Hồ Chí Minh.

Tang vật trong vụ án. Ảnh: CA TP Hà Nội

Quá trình khám xét tại các điểm đã thu giữ 65 tấn thịt trâu và thịt bò giả và toàn bộ máy móc phục vụ cho việc chế biến và sản xuất hàng giả. Ngoài ra, còn thu giữ 1,7 tấn bột tinh chất dùng để bơm vào thịt trâu tạo vân mỡ, hình thức giống thịt bò WAGYU nhập khẩu.

Tiến hành giám định tại Viện kiểm nghiệm quốc gia, kết luận 24/29 mẫu thịt bò thu giữ của Công ty Hida có ADN là thịt trâu.

Ngày 6/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm và khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm quy định tại điều 193 Bộ luật hình sự.