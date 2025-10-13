Bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoa Hường

Ngày 12/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa Hường về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2025, qua công tác tuần tra trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện bài viết bị một đối tượng tên là Hường ở Sơn La sử dụng số điện thoại 0774.373.888 và tài khoản Zalo đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền 283.000.000đ.

Xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, diễn ra trên không gian mạng, có dấu hiệu của tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát tra (PC01) Công an tỉnh Sơn La đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa, bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoa Hường tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Sơn La

Qua công tác điều tra, xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Nguyễn Thị Hoa Hường, sinh năm 1982, trú tại: bản Kíu, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định đối tượng đang lẩn trốn tại số 102/20, Liên khu 45, Phường Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Cơ quan Cảnh sát tra (PC01) Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các Phòng Nghiệp vụ Công an TP. Hồ Chí Minh tiến hành triệu tập đối tượng Nguyễn Thị Hoa Hường. Quá trình làm việc, Hường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.