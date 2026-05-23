Khám xét khẩn cấp, bắt "thần y" Nguyễn Tiến Nam, hoạt động giao dịch đến gần 100 tỷ đồng

Trang Anh
|

Cơ quan Công an xác định số tiền liên quan đến hoạt động giao dịch lừa đảo của Nguyễn Tiến Nam lên đến gần 100 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội tối 22/5/2026 cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tiến Nam (SN 1958; trú tại: thôn Đìa, xã Bình Minh, TP Hà Nội) cùng 07 đối tượng khác để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi ở, làm việc của Nguyễn Tiến Nam tại xã Bình Minh, thu giữ nhiều máy lọc nước không có nhãn mác.

Theo điều tra, ổ nhóm lừa đảo do Nguyễn Tiến Nam cầm đầu hoạt động dưới hình thức quảng cáo chữa bách bệnh bằng uống nước ion kiềm. Nhóm đối tượng đã sử dụng các trang mạng xã hội để đăng tải các video nói về việc Nam có khả năng chữa được bách bệnh, kể cả các bệnh mà hiện nay y học thế giới chưa có phương pháp điều trị. Khi bệnh nhân đến điều trị hoặc tư vấn, đối tượng đều khẳng định với bệnh nhân là chữa được khỏi các loại bệnh.

Quá trình đấu tranh, Nguyễn Tiến Nam khai nhận bản thân không được đào tạo, cấp phép hành nghề khám, chữa bệnh. Từ năm 2018, đối tượng tự nhận có thể chữa được tất cả các bệnh bằng hình thức uống nước ion kiềm. Lợi dụng những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết, Nam đều tư vấn chữa khỏi bệnh bằng hình thức đến trực tiếp uống nước tại cơ sở hoặc mua máy lọc nước về nhà để uống. Với các trường hợp bệnh nhân đến trực tiếp Nam thu của mỗi bệnh nhân 200.000 đồng/1 ngày là chi phí để được uống nước ion kiềm chữa bệnh, còn người nhà đi cùng thu 100.000 đồng.

Đối tượng Nguyễn Tiến Nam tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Hà Nội

Đối với trường hợp bệnh nhân không ở lại điều trị hoặc không đến được, các đối tượng tư vấn mua máy lọc nước ion kiềm với giá từ 3 đến 40 triệu đồng. Bản thân Nam nhận thức được nước ion kiềm không thể chữa được tất cả các bệnh, nhưng do hám lợi, Nam đã tư vấn cho các bệnh nhân để thu hút người bệnh điều trị nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định số tiền liên quan đến hoạt động giao dịch lừa đảo của Nguyễn Tiến Nam lên đến gần 100 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Nam cùng 07 đối tượng khác gồm: Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Tuyết Lan, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Nhẫn, Chử Tiến Dũng, Phạm Văn Đường, Nguyễn Văn Tuân là quản lý, trợ lý, nhân viên giúp việc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

